Vacanze di Natale, iscrizioni, concorsi studenti: le date utili della settimana dal 19 al 25 dicembre

La prossima settimana inizia lo stop didattico per le festività natalizie: in alcune regioni le vacanze iniziano dal 23, in altre il 24 dicembre. Il rientro a scuola è previsto per il 7 o 9 gennaio. Dal 19 dicembre è inoltre possibile abilitarsi al servizio per effettuare le iscrizioni all’anno scolastico 2023/24. Per iscriversi è però necessario attendere il 9 gennaio.

Scadenze e appuntamenti prossima settimana:

19 dicembre

Scuola attiva Kids per la scuola primaria: dalle 16 webinar del Ministero. Notizia

Iscrizioni 2023/24: dalle ore 9 ci si può abilitare al servizio. Info

Concorso assistente educatore provincia di Trento: scadenza domande. Bando

20 dicembre

Bando New Design 2022/23 per licei artistici: scadenza iscrizioni. Info

22 dicembre

V edizione dei Campionati Italiani di Economia e Finanza: scadenza iscrizioni. Info

23 dicembre

Concorso “A scuola di Costituzione”: scadenza adesioni. Notizia

Inizio vacanze di Natale in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Provincia Trento.

24 dicembre

Inizio vacanze di Natale in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Provincia Bolzano.

25 dicembre

Natale