Vacanze di Carnevale scuola 2023, ecco tutte le date per regione Di

Prossimo stop dalle lezioni sarà a febbraio in occasione del Carnevale. Le date variano a seconda delle regioni. Nelle regioni che non hanno deliberato lo stop per Carnevale, le scuole, in autonomia, potrebbero aver deliberato uno o due giorni di sospensione dalle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.

In base ai calendari regionali deliberati, le date nelle varie regioni sono:

Abruzzo: 20.02.23 – 21.02.23

Basilicata: 20.02.23 – 21.02.23

Campania: 20.02.23 – 21.02.23

Friuli Venezia Giulia: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Lombardia: 24.02.23 – 25.02.23 (rito ambrosiano)

Molise: 22.02.23

Piemonte: 20.02.23 – 21.02.23

Sardegna: 21.02.23

Valle d’Aosta: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Veneto: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Provincia di Bolzano: 18.02.23 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 – 23.02.23 – 24.02.23 – 25.02.23

Provincia di Trento: 20 – 21.02.2023