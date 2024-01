Vacanze di Carnevale 2024, quanti giorni di stop lezioni a scuola. Le date dei calendari scolastici regionali Di

Tra zeppole e dolci tipici di Carnevale, si avvicina martedì grasso, quest’anno il 13 febbraio. Per gli studenti si avvicina la pausa dalle lezioni. Non tutte le Regioni hanno però previsto lo stop. Per alcuni vacanze più lunghe, per altri un solo giorno. Ai giorni segnalati dai calendari bisogna poi considerare sempre eventuali pause deliberate dai collegi docenti.

Ecco le date stabilite dai calendari scolastici regionali:

12-13 febbraio : Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia (16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano), Puglia.

: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia (16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano), Puglia. 12-14 febbraio : Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto.

: Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto. 13 febbraio : Sardegna.

: Sardegna. 8-13 febbraio : Provincia di Trento.

: Provincia di Trento. 12-16 febbraio : Provincia di Bolzano.

: Provincia di Bolzano. 10-13 febbraio: Piemonte.

Calendario scolastico, tutti i ponti e le date delle vacanze del 2024