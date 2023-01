Vacanze di Carnevale scuola 2023, in alcune regioni le lezioni si fermano tre giorni, a Bolzano sette: ecco tutte le date Di

Oggi il rientro dalle vacanze di Natale per 8,5 milioni di studenti. Due settimane, circa, di stop dalle lezioni ma già si pensa alle prossime vacanze. La prossima pausa didattica è calendarizzata a febbraio per Carnevale.

Il 21 febbraio sarà Martedì grasso.

Le date di stop delle lezioni in occasione del Carnevale per le scuole, in base ai calendari regionali deliberati, sono:

Abruzzo: 20.02.23 – 21.02.23

Basilicata: 20.02.23 – 21.02.23

Campania: 20.02.23 – 21.02.23

Friuli Venezia Giulia: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Lombardia: 24.02.23 – 25.02.23 (rito ambrosiano)

Molise: 22.02.23

Piemonte: 20.02.23 – 21.02.23

Sardegna: 21.02.23

Valle d’Aosta: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Veneto: 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23

Provincia di Bolzano: 18.02.23 – 20.02.23 – 21.02.23 – 22.02.23 – 23.02.23 – 24.02.23 – 25.02.23

Provincia di Trento: 20 – 21.02.2023

Nelle regioni non menzionate, ovvero quelle che non hanno deliberato lo stop per Carnevale, le scuole, in autonomia, potrebbero aver deliberato uno o due giorni di sospensione dalle lezioni, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione da assicurare.