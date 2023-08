Vacanze accorciate a Milano, lezioni anticipate per l’accoglienza: “Così si agevola la condivizione tra gli studenti” Di

Il nuovo anno scolastico si presenta con una novità interessante a Milano: molti istituti stanno decidendo di anticipare la tradizionale campanella d’inizio anno. Mentre il calendario scolastico regionale ha previsto l’inizio per il 12 settembre, numerose scuole stanno optando per una partenza precoce, come segnala La Repubblica.

La ragione principale? Come sottolinea Emilia Ametrano, preside del liceo artistico di Brera, il primo a richiamare gli studenti il 5 settembre: la flessibilità. Questa strategia offre più periodi di sospensione durante l’anno, consentendo alle scuole di organizzare eventi speciali, come quelli che avvengono di sabato. Questa modalità di organizzazione è in linea con le tendenze internazionali, offrendo agli studenti una pausa estiva leggermente più breve, ma più pause durante l’anno.

Al tecnico e professionale Caterina Da Siena, che inizia l’8 settembre, la preside Anna Patrizia Nava ha fatto notare l’importanza di evitare lunghe interruzioni, optando invece per esperienze educative, come una gita di una settimana a Urbino. Qui, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare lezioni pratiche in grafica e moda, un’occasione per conoscere i propri compagni in un contesto meno formale e più pratico.

Tuttavia, non tutti gli istituti anticipano l’inizio delle lezioni ufficiali. Ad esempio, al liceo classico Carducci, il progetto “Ri-attiviamoci” si concentra sull’introduzione degli studenti all’ambiente scolastico in modo informale e rilassato, come spiegato dalla professoressa Valeria Saccani.

Queste iniziative sono una risposta alla crescente necessità di reinventare l’esperienza scolastica, rendendola più flessibile e adatta alle esigenze degli studenti. Che si tratti di esplorare la città, come nel caso del Carducci, o di immergersi nell’arte e nella cultura, come al Bottoni e al Vittorio Veneto, è chiaro che le scuole di Milano stanno cercando di andare oltre la tradizionale struttura scolastica, favorendo l’apprendimento informale e le esperienze significative.