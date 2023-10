Va annullato l’affidamento di una gara se si riconosce un punteggio aggiuntivo all’azienda che ha operato nella stessa scuola Di

Con provvedimento amministrativo una scuola ha aggiudicato il servizio di ristoro/bar ed erogazione mediante distributori automatici di bevande calde, fredde, snack/merende all’interno della propria sede alla ditta individuale considerata. La seconda classificata ha domandato l’annullamento, articolando diverse doglianze. Si pronuncia favorevolmente il TAR per la Lombardia con sentenza N. 01264/2023

La questione

Con il primo motivo del ricorso viene …

Questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti quotidiani. Oppure iscriviti alla nostra newsletter PLUS

I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. Rivista operativa per Dirigenti Scolastici, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff

I contenuti della rivista

Articoli quotidiani sul lavoro dei Dirigenti, inclusi documenti e circolari già pronti da scaricare e compilare. In aggiunta quattro numeri l’anno di approfondimento monografico in formato cartaceo e da scaricare in PDF

Come consultare i contenuti di Orizzonte Scuola PLUS versione Desktop