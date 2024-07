Utilizzazione interprovinciale: per presentare domanda è necessario appartenere a classe di concorso in esubero provinciale Di

Solo essere titolare in una classe di concorso in esubero provinciale consente di chiedere utilizzazione interprovinciale. Regola confermata annualmente nel contratto sulla mobilità annuale

Una lettrice ci scrive:

“Sono titolare su materia classe di concorso A046 in Veneto e sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per il secondo grado.Vorrei sapere se posso fare domanda di utilizzazione iterprovinciale sul sostegno pur non essendo perdente posto e la classe di concorso non in esubero”

L’utilizzazione è un movimento annuale con il quale il docente in possesso dei requisiti necessari chiede di lavorare per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, senza alcuna conseguenza sulla sede di titolarità e sul suo punteggio di servizio e di continuità

Riferimenti normativi

La mobilità annuale, comprendente utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, viene disciplinata annualmente dal CCNI, dove si stabiliscono anche i requisiti necessari per partecipare ai due movimenti

L’ultimo CCNI sulla mobilità annuale è quello relativo agli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, siglato in data 8 luglio 2020 con validità triennale.

Per i due anni scolastici successivi, 2022/23 e 2023/24, si è andati in deroga e, con specifica Intesa tra Ministero e Organizzazioni

sindacali si è stabilito di prorogare, anche per questi anni scolastici, la validità delle disposizioni stabilite nel succitato CCNI sottoscritto nel 2020 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

In assenza di ulteriore deroga per il prossimo anno scolastico, la mobilità annuale dovrà essere regolamentata da un nuovo contratto

Requisiti per le utiizzazioni

I requisiti necessari per presentare domanda di utilizzazione non hanno subito modifiche nel corso degli anni scolastici e, sulla base dell’ultimo CCNI, è possibile considerare esplicativo l’art.2 comma 1, dove si chiarisce quali docenti possono chiedere utilizzazione.

Per poter chiedere utizzazione è necessario essere in esubero provinciale e essere trasferito d’ufficio o a domanda condizionata in quanto docente soprannumerario (lettere a e b)

Pur non essendo soprannumerari possono chiedere utilizzazione anche i docenti che appartengono a ruoli, posti o classi di concorso in esubero (lettera e)

E’ consentito, inoltre, chiedere utilizzazione ai docenti titolari su materia e specializzati sul sostegno, che chiedono utilizzazione solo sul sostegno nel grado di titolarità, anche se non sono soprannumerari (lettera f)

Utilizzazione interprovinciale

L’utilizzazione può essere richiesta anche in una provincia diversa da quella di titolarità.

Questo movimento, però, è possibile soltanto in presenza di una precisa condizione, come prevede l’art.2 comma 5 dell’ultimo contratto, regola che ipotizziamo sarà confermata anche per il prossimo anno scolastico:

“Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe diconcorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette

utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente”

E’ possibile, quindi, chiedere utiizzazione interprovinciale soltanto se la classe di concorso e la tipologia di posto di titolarità risulta in esubero nella provincia di titolarità

Conclusioni

Sulla base di quanto stabilito nell’ultimo CCNI e rimanendo in attesa del contratto che dovrà regolamentare la prossima mobilità annuale, è possibile rispondere negativamente al quesito posto dalla nostra lettrice.

Come docente titolare su materia e specializzata sul sostegno, anche se non è perdente posto, può chiedere utilizzazione sul sostegno nella secondaria II grado, dove è titolare, ma soltanto nella provincia di titolarità.

Non può chiedere, invece, utilizzazione in altra provincia in quanto manca il requisito indispensabile che, come precedentemente sottolineato, è quello di appartenere a una classe di concorso in esubero provinciale