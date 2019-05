UTI del Noncello seleziona 5 posti di educatore asilo nido

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di educatore asilo nido, categoria C, posizione economica C1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia – area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da assegnare:

due unita’ al Comune di Porcia (PN);

tre unita’ al Comune di Pordenone (PN).

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente mediante procedura on-line entro il termine

perentorio indicato nel bando di concorso.

Il concorso prevede l’eventuale preselezione qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a cinquanta. Le date e le

sedi dello svolgimento sono definite nel bando; eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito

internet www.noncello.utifvg.it e sul sito internet www.comune.porcia.pn.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalita’ di partecipazione relativi alla procedura

concorsuale, e’ scaricabile dai siti web istituzionali www.noncello.utifvg.it e www.comune.porcia.pn.it e dal sito della

Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.

Per informazione gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C Personale comuni – UTI del Noncello, con sede operativa presso il

Comune di Porcia, in via de Pellegrini n. 4, tel. 0434/596975-952-907, e-mail: [email protected] –

pec: [email protected]