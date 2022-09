USR Sicilia, Suraniti lascia, Pierro è il nuovo direttore Di

Cambio alla guida dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia. Stefano Suraniti lascia per andare a dirigere l’USR Piemonte.

Al suo posto arriva Giuseppe Pierro, dirigente amministrativo del Ministero dell’Istruzione, già dirigente direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione.

Così il neo direttore dell’USR Sicilia su Facebook: “Chi ha paura del cambiamento? Certamente tutti temiamo di lasciare una strada certa per una più incerta. Io inizio oggi una nuova “avventura lavorativa” in una regione meravigliosa, la Sicilia, dove spero di trascorrere i prossimi tre anni. In questo caso la paura è sostituita dall’emozione e dalla voglia di mettermi subito a disposizione della comunità scolastica siciliana. Pertanto, d’ora in avanti, chi avesse bisogno di me potrà trovarmi a Palermo presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia! Sto arrivando!!!”