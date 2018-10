USR Marche, supplenze: nuovo scorrimento solo per le graduatorie modificate

L’USR Marche ha pubblicato una nota di chiarimento relativamente alle alle supplenze da conferire attraverso lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto.

Al riguardo, nel caso si sia proceduto a conferire supplenze (annuali o sino al termine delle attività didattiche, ovvero temporanee) ad aspiranti inseriti nelle graduatorie valide per il precedente a.s. 2017/2018, in attesa della materiale disponibilità delle nuove graduatorie e, quindi, con la clausola risolutiva relativa all’individuazione del nuovo beneficiario, si precisa che – sopravvenute le nuove graduatorie – sulla base di queste ultime dovrà procedersi all’individuazione dei nuovi aventi diritto solo per quegli insegnamenti che – nella formulazione definita per il corrente a.s. 2018/2019 – abbiano subito modifiche e limitatamente alle parti di esse interessate da tali modifiche.

Con l’occasione si rammenta che le Istituzioni scolastiche debbono operare su graduatorie corrette dagli eventuali evidenti errori. La correzione è disposta dall’Istituzione scolastica competente con proprio apposito provvedimento da comunicare all’Amministrazione Centrale per il seguito ed agli Istituti interessati.

Inoltre, dal momento che si è avuta notizia del frazionamento di cattedre intere ovvero di spezzoni di consistenza superiore alle 6 ore settimanali e del loro affidamento come ore eccedenti a docenti interni, è necessario precisare che sono i soli spezzoni di consistenza inferiori o pari a 6 ore a poter costituire oggetto di assegnazione prima ai docenti supplenti nell’istituto sino al completamento di orario e successivamente al personale di ruolo come ore eccedenti.

Quanto sopra salvo l’opportunità, richiamato l’art.14 comma 2 del D.lvo 13 aprile 2017 n.66, di salvaguardare, nell’impossibilità di conferite la supplenza a docenti specializzati, in particolare l’unicità del sostegno sulla classe/allievo, conferendo ore eccedenti ai docenti con specializzazione.

In merito alle messe a disposizione, si ricorda che esse sono disciplinate dall’annuale circolare della Direzione Generale del personale scolastico prot. n. n. 37586 del 28.8.2018.

Al riguardo si precisa che:

• con riferimento al conferimento di incarichi a copertura di posti comuni, alle mad si ricorrerà in assenza totale a livello provinciale di posti conferibili a soggetti inclusi nelle graduatorie di istituto, ovviamente privilegiando i soggetti eventualmente provvisti di abilitazione previa acquisizione da parte del nominato di dichiarazione in merito alla non iscrizione nelle graduatorie di nessun’altra provincia d’Italia per alcuna tipologia di insegnamento;

• quanto al ricorso alle mad per la copertura dei posti di sostegno rimasti disponibili, lo stesso sarà possibile – come prevede la su richiamata circolare M.I.U.R. prot. n. 37586 del 28.8.2018 – purché coloro che le abbiano presentate siano provvisti di specializzazione per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap – prima di procedere all’eventuale conferimento di incarichi ad aspiranti sprovvisti di titolo di specializzazione inseriti nelle graduatorie di scuola comune della propria o delle scuole viciniori.

