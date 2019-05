USR Abruzzo seleziona 3 docenti per distacco legge 448

L’USR Abruzzo ha indetto la procedura di selezione per n. 3 (tre) unità di personale di dirigenti scolastici e di docenti per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 da destinare a prestare servizio presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo sede di L’Aquila, per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 della Legge 23.12.1998, n. 448.