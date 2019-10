Uso corretto e consapevole della rete, l’iniziativa arriva a scuola

L’educazione digitale a scuola per permettere ai giovani un uso consapevole della rete ed evitare i rischi legati alla navigazione internet. Il progetto ligure.

Insegnare i ragazzi a maneggiare il web con consapevolezza e cura per poterne usufruire al meglio, ma evitare allo stesso tempo che incorrano in situazioni di disagio. E’ questo il progetto avviato in Liguria e sostenuto fortemente dall’assessore alle politiche giovanili Ilaria Cavo, che spiega a Telenord: “Vogliamo educare i giovani di tutte le età a un uso corretto della rete e dei social, che non devono essere demonizzati. E’ però importante mettere in guardia i ragazzi dai rischi e insegnare a usarli al meglio, perché li padroneggino e non ne vengano sopraffatti“.

“Gli argomenti che trattiamo cambiano in base all’età dei giovani a cui ci rivolgiamo: agli adolescenti parliamo di cyberbullismo, sexting, dipendenza dai social, disinformazione online. Ai più piccoli raccontiamo di come possono informarsi sul web su argomenti di loro interesse” sottolinea Danila Bavastro.