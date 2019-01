Uscire a riveder le stelle: orientare gli studenti all’Astronomia con un concorso dedicato

Alcuni tra i tanti modi di dire che sentiamo ogni giorno assicurano che chi sta con la testa tra le nuvole, chi guarda e va per aria e chi in aria costruisce castelli non è che andrà poi tanto lontano.

A smentire queste antiche certezze popolari ci pensa Almalaurea, l’indagine sull’occupazione dei laureati italiani, da cui emerge che invece alcuni particolari “amanti del cielo” trovano lavoro molto più rapidamente, e con una remunerazione più elevata, di chi invece sta coi piedi per terra.

Ci riferiamo in questa sede a quelle classi di laurea che hanno a che fare con lo studio e l’esplorazione del cielo, dello spazio e delle stelle. Se, infatti, tutti laureati italiani trovano lavoro nell’85% dei casi (a 3 anni dal conseguimento del titolo) con uno stipendio medio di 1.300 euro al mese, a coloro che sognano le stelle va decisamente meglio:

Ingegneria astrofisica e aerospaziale : il 95% dei laureati nella classe trova lavoro a 3 anni dalla laurea, percependo in media uno stipendio di 1.691 euro

: il 95% dei laureati nella classe trova lavoro a 3 anni dalla laurea, percependo in media uno stipendio di 1.691 euro Fisica (a cui appartiene Astrofisica ): il 90% di laureati nella classe trova lavoro a 3 anni dalla laurea, per uno stipendio medio di 1.370 euro

(a cui appartiene ): il 90% di laureati nella classe trova lavoro a 3 anni dalla laurea, per uno stipendio medio di 1.370 euro Scienze dell’universo: il 90% di laureati nella classe trova lavoro a 3 anni dalla laurea, per uno stipendio medio di 1.350 euro

Per questo motivo non sembra tanto bizzarro spingere i giovani studenti e le giovani studentesse ad alzare la testa, per sognare magari una professione che abbia a che fare con l’Astronomia, l’Astrofisica o con materie affini.

Insomma, invitare i più giovani a uscire a riveder le stelle può rappresentare anche una buona pratica in termini di orientamento. E un modo interessante per farlo può essere indirizzarli a partecipare a un concorso indetto dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica/Osservatorio di Brera in collaborazione con il MIUR. Si tratta del concorso nazionale per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado intitolato all’astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, i cui studi hanno fatto la storia dell’Astronomia tra l’Ottocento e il primo Novecento.