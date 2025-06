“Usare la media dei voti per gli scrutini è assurda, conta l’ultimo voto. Enfatizzare il progresso”. Intervista a Daniele Novara Di

Tempo di scrutini finali, di medie aritmetiche e di calcolatrici in mano. Anzi di registri elettronici, croce e delizia per tanti insegnanti, alunni e genitori, che pensano di avere in questo modo sottomano in qualsiasi momento dell’anno la situazione relativa al profitto individuale. Più croce che delizia per i tanti altri che invece vedono nella media proposta in tempo reale dal registro elettronico una iattura.

Tanto che alcune scuole, come abbiamo riferito, hanno deciso di disattivare l’apposita funzione dal registro elettronico adducendo motivazioni di tipo sociologico e pedagogico.

La pedagogia, appunto. “Usare la media dei voti allo scrutinio è assurdo – lamenta il pedagogista Daniele Novara – È come se valutassimo Sinner per come era a 12 anni. Fare la media con i voti presi in periodi in cui il deficit era palese implica che la scuola si autoinfligge una delegittimazione, come dire la scuola non serve a nulla e i ragazzini restano abbarbicati alla valutazione iniziale”. Eppure gli studenti ormai da qualche anno sono ipnotizzati nel bene o nel male dalla perenne esposizione alla media aritmetica, nella sua progressiva evoluzione: mensile, settimanale, quotidiana. Spesso neppure si chiedono se ci sia una differenza tra un 3 che diventa 4, poi 5 infine 8, o viceversa.

La media delle quattro ipotetiche valutazioni dà sempre 5: insufficiente! Certo, il calcolo della media aritmetica si poteva fare anche prima dell’era del registro elettronico, ma quella media era una questione individuale, richiedeva discrezione, scaturiva da un’operazione da eseguire con carta e penna o con la calcolatrice, ma solo all’occorrenza, c’era infine sempre la speranza che non fosse nulla di irreparabile. Non che adesso sia irreparabile, ma quella media, che appare in rosso appena si accede al registro, assume nella mente di tanti adolescenti una veste di ufficialità tanto che anche nei casi in cui il docente tranquillizzasse il singolo alunno facendogli presente che il buon voto finale gli ha consentito di recuperare, l’interessato ribatterebbe: sì, prof, però io vedo un 5. Da qui una presunta ansia della quale i potrebbe evidentemente fare a meno, almeno a sentire tanti pareri.

È con questo spirito che, ad esempio, l’Istituto artistico e Liceo “Venturi” di Modena, come abbiamo riferito, ha deciso nei mesi scorsi di disinstallare la funzione dal registro elettronico: “E’ un elemento – spiegava la scuola emiliana – che rischia di essere percepito come assoluto dagli studenti in contrasto con la natura olistica della valutazione. Siamo certi che questa scelta rafforzerà un approccio alla valutazione più in linea con i valori educativi e le finalità della scuola, stimolando un apprendimento consapevole e autentico”.

Ancora Daniele Novara: “creare la media dei voti ricevuti dal singolo alunno è un elemento apparentemente raffinato che trovo del tutto tragico – spiega il presidente del Cpp, Centro PiscoPedagogico. Che senso ha una valutazione sulla base della media numerica che mette assieme voti presi da un alunno mesi prima, agli inizi del suo apprendimento quando era del tutto normale poter incepparsi, sbagliare, indugiare in qualche errore? Se la scuola funziona, gli alunni migliorano progressivamente in quanto la scuola è proprio quella comunità dove si va per imparare, ossia per passare da uno stato di ignoranza a uno stato di apprendimento.

Se viceversa la scuola basa la sua valutazione sugli errori compiuti dagli alunni, non solo perde la sua funzione, ma addirittura diventa controproducente. Ritengo che dare i voti sulla base della media matematica, che include quelli inferiori ricevuti durante i primi tempi dell’apprendimento, rappresenti una vera e propria violazione del diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze ad avere una valutazione giusta e rispondente alla realtà”.

Secondo il pedagogista“occorre enfatizzare al massimo non la media ma il progresso, ossia come sia importante l’ultima valutazione acquisita nel percorso di un alunno e di un’alunna. La media matematica è una delle peggiori pratiche inerziali e arcaiche della scuola tradizionale, produce esclusione. Che inclusione può essere quella di giudicare gli alunni non sulla base dei loro progressi, ma del recupero dei voti iniziali, come se questi dovessero già in partenza essere all’altezza di un processo che si deve ingenerare proprio dentro l’istituzione scolastica?”.

Daniele Novara, insomma, se uno studente ha preso nell’ordine un 3, un 5 e un 7 la media aritmetica sarebbe 5.

Puoi mettere anche 6, quello che conta è l’ultimo voto, non ha senso mettere la media perché quella successione dimostra che l’alunno ha imparato. Tu, docente, gli hai chiesto di imparare e lui lo ha fatto. Perché lo vuoi mortificare? Invito tutti gli insegnanti a sospendere questa pratica e a valutare gli alunni dando un peso maggiore all’ultimo voto preso che definisce se il progresso c’è stato o no. Liberiamo la scuola dal vincolo della media matematica, dal giudizio sull’errore che dev’essere considerato, come ci ricorda tutta la grande pedagogia, un momento di costruzione del sapere, della conoscenza, dell’apprendimento.

La media dunque non deve rivestire nessun valore?

La media è veramente assurda. La logica della media è anti-scolastica. Se c’è una cosa che non vale niente è valutare sulla media. A scuola, insisto, si va per imparare visto che prima di andare a scuola certe cose non le sapevi, non le avevi imparate: non sapevi scrivere e ora scrivi, non conoscevi l’algebra e ora sì. Fare la media con periodi in cui il deficit era palese implica che la scuola si autoinfligge una delegittimazione. È come dire la scuola non serve a nulla e i ragazzini restano abbarbicati alla valutazione iniziale

Però non è detto che i docenti applichino davvero, e sempre, la media aritmetica. Terranno pur conto dell’evoluzione negli apprendimenti.

Io da sempre propongo la valutazione evolutiva. La può fare anche il docente, con i voti, considerando solo quelli dell’ultimo periodo, non considerando i deficit precedenti. Altrimenti sarebbe come se valutassimo Sinner per come lui era a 12 anni. Nel tempo il tennista ha sviluppato i suoi miglioramenti e nessuno gli dice: guarda che da ragazzo volevi fare lo sciatore e non ci sei riuscito. A scuola è la stessa cosa, ma i ragazzini devono essere valutati sulla base delle intelligenze e non sulla rigidità sulle materie, uno può avere un’intelligenza linguistica ma essere scarso in matematica e viceversa, può avere o non avere un’intelligenza motoria, anche se non ho mai visto bocciare in scienze motorie – forse solo una volta (sorride) – l’intelligenza spaziale è tipica per l’arte o per la geometria. È inutile aggredire un ragazzino che non ha intelligenza musicale: io ad esempio ero stonato e per tutta la vita ci hanno detto che gli stonati non esistono e anche per lo sport: non tutti vi sono portati, che senso ha dire che tutti sono portati per lo sport? La natura a livello neurocognitivo ha fornito a ciascuno intelligenze specifiche: ci sono pezzi di cervello dedicati alla musica, alla matematica, e così via. Verdi non ha prodotto quel che ha prodotto perché ha fatto un corso di pianoforte, ma scherziamo? È inutile accanirsi su persone che non sono portate per una certa materia.

Eppure a scuola tutti devono fare bene tutto, per avere la sufficienza.

È un tentativo di livellare tutti, ma non è che tutti faranno un giorno i giornalisti, tanto per dire. Conosco delle persone che a scuola andavano male ma, avvicinatisi al mondo del cooking, sono riusciti benissimo perché sono evidentemente dotati di una grande grande intelligenza spaziale, con una sensibilità sui sensi che è maggiore rispetto a quella che abbiamo noi. Ci sono situazioni grottesche, quando si parla di valutazioni, non si deve fare una gara a chi arriva primo o secondo. È fondamentale l’alunno, in primis su come vive la motivazione, e poi su quali territori è più inclinato e interessato, senza giudicarlo se gli manca una valenza particolare in qualche materia. Nella scuola che io sogno, le materie sono degli strumenti e non dei fini. Pensiamo alla storia: la storia deve servire per capire i problemi del presente e le scelte che una società deve fare per cogliere la natura di una cultura. Pensiamo ai voli spaziali: siamo andati sulla luna nel 1967 e ora non si va più. Perché? Non bastano le informazioni storiche, servono altre informazioni, da quelle scientifiche, a quelle economiche a quelle astronomiche. Non basta dunque la lezione di Barbero, che ha un grande successo, c’è bisogno di una congiunzione di conoscenze.

E da sempre s’impara se hai un problema da risolvere, non impari ripetendo come un pappagallo, con lo studio-interrogazione che si usa ancora, ma utilizzando le materie con il problem solving. Ecco, la scuola che vorrei è quella che ci spiega ad esempio perché non siamo più andati più sulla luna o quella che parla di Gaza però proponendo agli studenti il background storico del conflitto in corso. Dietro quel conflitto ci sono responsabilità enormi dell’Inghilterra, il pasticcio lo ha fatto tagliando i territori in quel modo, lo studente lo deve sapere, così come deve sapere che a Gerusalemme hanno la stessa cucina degli arabi. A scuola si mettono insieme emozioni e elementi cognitivi, la mente la ragione, non possiamo parlare agli alunni come parliamo all’opinione pubblica, occorre sviluppare competenze superiori dando strumenti di comprensione lavorando sui problemi e mai sulla ripetizione delle conoscenze: il metodo delle interrogazioni non dico arcaico molto di più. Il sistema lezione-studio-interrogazione è sbagliato.

Non rende ragione della meraviglia dell’istituzione scolastica una delle piu grandi invenzioni della nostra scuola, tanto che quando si vuole regredire, come in Afghanistan, si chiudono le scuole. Ma se fai una scuola dove chiedi la ripetizione dello spiegone dell’insegnante è ovvio che crei un pasticcio: l’apprendimento è applicazione, non è ripetizione. Non devi solo ascoltare cosa dice il tuo alunno ma devi capire come sia stato capace di comunicare anche se non conosce perfettamente la grammatica, se fai la valutazione sull’analisi logica rischi di penalizzare gli alunni più comunicativi. S’impara scrivendo.

Mentre s’impara, si sbaglia anche. Che valore ha per lei l’errore?

L’errore è tutto. Per imparare c’è bisogno di sbagliare. Valutare in negativo l’errore rischia di compromettere la capacità di imparare. La paura di sbagliare diventa inibente e impedisce di far fluidificare le proprie risorse. Stigmatizzare non va bene, è pericolosissimo.

Torniamo alla media dei voti per lo scrutinio. Lei se la prende con il registro elettronico, però si obietta che anche prima dell’avvento a scuola del registro elettronico i docenti e anche gli studenti la calcolavano ugualmente…

Ma il registro elettronico l’ha ufficializzata e il docente, che la vede scritta lì, sa che con il registro elettronico la vedono tutti, dai colleghi alle famiglie ed è quasi messo con le spalle al muro. È un’invenzione che bisogna rivedere. L’autonomia scolastica consente di non usarlo oppure di usarlo senza la funzione della media dei voti.

A scuola è diffuso l’effetto Pigmalione ma lei è preoccupato di più per l’effetto alone. È così?

A differenza dell’effetto Pigmalione l’effetto alone fa sì che se l’alunno ha 7 in una materia, allora avrà 7 in tutte le altre materie, in modo che non ci siano discordanze tra le discipline. Questo è un effetto livellante, vedo spesso pagelle che sono livellate e talvolta questo aspetto si riflette sulle bocciature per il conseguente effetto confermativo: questo studente sta andando male, dunque avevo fatto bene a bocciarlo lo scorso anno. Aggiungo in proposito che stare dentro una percezione sbagliata è sempre pericoloso, ed è per questo che consiglio ai genitori di far cambiare scuola allo studente che è stato bocciato. Per quella che è la mia esperienza è meglio cambiare, poi ci sono le eccezioni: ad esempio cambiare istituto in quarta classe è difficile ma cambiare il primo anno è meglio perché spesso si rischia l’effetto confermativo.