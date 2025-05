Uno psicologo in ogni scuola, Forza Italia presenta emendamento per figura stabile: “L’Italia è l’unico Paese Ue senza una figura strutturale”

Mentre in Europa la presenza dello psicologo scolastico è una realtà consolidata, l’Italia rimane l’unico Paese a non averne ancora disciplinato l’inserimento stabile nel sistema educativo.

A denunciarlo è il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, che sottolinea l’urgenza di una figura professionale in grado di intercettare precocemente i segnali di disagio tra studenti, sempre più esposti a pressioni sociali, rischi digitali e fragilità emotive. “Riconoscere e prevenire il malessere psicologico è fondamentale per tutelare la salute mentale dei giovani e scongiurare l’insorgenza di patologie future”, afferma Occhiuto, evidenziando come l’assenza di una normativa nazionale generi disparità territoriali, lasciando alle singole scuole la decisione se attivare o meno il servizio.

Un emendamento per garantire uniformità e prevenzione

Per colmare questo vuoto, il senatore ha presentato un emendamento al Ddl sulla salute mentale che istituisce la figura dello psicologo scolastico in modo permanente. “Alcune Regioni si stanno già muovendo autonomamente – spiega Occhiuto –, come la Calabria, dove da settembre partirà un progetto pilota che assegnerà psicologi alle scuole in base al numero di alunni”. L’obiettivo è evitare che l’accesso al supporto psicologico dipenda dalla disponibilità di fondi locali o dalla sensibilità dei dirigenti scolastici, garantendo invece un modello uniforme su tutto il territorio.

Oltre lo stigma: una rivoluzione culturale nella scuola

L’introduzione stabile dello psicologo scolastico rappresenterebbe anche un passo decisivo contro lo stigma che ancora circonda il ricorso alle cure psicologiche. “Normalizzare questa presenza fin dall’età scolare significa educare le nuove generazioni a considerare il benessere mentale una priorità”, aggiunge Occhiuto, auspicando un futuro in cui la figura dello psicologo di base sia affiancata a quella scolastica. Un sostegno strutturato, rivolto non solo agli studenti ma anche a famiglie e docenti, potrebbe infatti creare una rete di prevenzione efficace, promuovendo ambienti educativi più sicuri, inclusivi e capaci di rispondere alle sfide emotive del nostro tempo.