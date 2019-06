Una mamma maestra compra la scuola del figlio per non farla chiudere

Le suore hanno messo in vendita una scuola e una mamma la compera per evitare la chiusura.

E’ quanto riportato dall’agenzia Ansa della Liguria.

La mamma di due ragazzi, una di 14 anni e l’altro di 8, fa la maestra elementare in un altro istituto. Aveva promesso al figlio che avrebbe “salvato la scuola” e così dalle parole è passata ai fatti.

“L’anno scorso mio figlio ha avuto un problema molto serio – ha raccontato la mamma maestra – e mi ha chiesto di salvargli la scuola Abbiamo lottato tutti insieme, ma varie vicissitudini mi hanno portato a intraprendere questo cammino da sola. Non è facile, ma ho tante persone che mi affiancano e mi danno una mano. Le verifiche dovrebbero essere tutte ultimate. Per fine giugno mi auguro di potervi dare una risposta concreta: è più sì che no ma è tutto in mano alla banca“.

La donna ha fatto capire di non essere sola nell’azione.