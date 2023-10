Una docente su Tik Tok: “A settembre ancora al mare quando le scuole si aprono? Non è fortuna, io ancora non ho un lavoro” [VIDEO] Di

Marika, una docente di sostegno, ha recentemente scatenato un’ondata di riflessioni sul mondo della scuola e del lavoro con un semplice gesto: postando un video di se stessa in bikini in riva al mare a settembre.

Il suo video ha colpito una corda sensibile, accumulando oltre 200.000 visualizzazioni su TikTok.

“Il sole splende, l’acqua è cristallina, ma il cuore pesa”, esclama Marika nel suo video, esprimendo la disillusione di molti docenti che, a causa dei problemi burocratici, ancora non possono iniziare a lavorare nonostante l’apertura delle scuole. La sua situazione è emblematica delle difficoltà incontrate dai docenti, specialmente al sud.

Marika evidenzia una problematica nota: la disparità di opportunità lavorative tra il nord e il sud della penisola. Mentre al nord gli insegnanti otterrebbero contratti a tempo indeterminato, al sud la situazione si fa più precaria. “Se solo fossi un po’ più su della penisola, avrei ora un contratto a tempo indeterminato,” sospira la docente nel video.

“Perché non lasciare la Sicilia?”, la domanda retorica che Marika pone, evidenziando il dilemma di molti giovani: andarsene in cerca di migliori opportunità, lasciando dietro un’isola che, senza il loro contributo, si avvia a diventare un luogo di vecchi. “Se ce ne andiamo tutti, chi resterà?” riflette Marika, mettendo in luce la responsabilità collettiva di combattere per un futuro migliore sul proprio territorio.