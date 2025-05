Un terzo degli studenti romani abbandona gli studi prima del diploma, è allarme Save the Children Di

Uno studio condotto da Save the Children ha messo evidenziato come un terzo degli studenti romani interrompe il proprio percorso educativo prima di ottenere il diploma. Questo fenomeno si verifica tipicamente all’età di 15 anni e presenta implicazioni significative per il futuro professionale dei giovani.

Le aree periferiche di Roma mostrano tassi particolarmente elevati di abbandono scolastico. Quartieri come Tor Bella Monaca, Acilia e Idroscalo emergono come i più critici, con percentuali di abbandono scolastico superiori alla media cittadina. Secondo il rapporto “Fare Spazio alla Crescita 2023”, nel Municipio VI, quasi la metà dei residenti non va oltre la licenza media, con il 46,4% della popolazione fermata a questo livello di istruzione, rispetto alla media comunale del 35,4%.

La mancanza di un’educazione adeguata si riflette direttamente sul tasso di occupazione. Nelle aree più colpite, la percentuale di persone disoccupate tra i 15 e i 64 anni raggiunge il 40%. Tale condizione è aggravata dalla carenza di competenze, che impedisce l’ingresso nel mercato del lavoro nonostante la volontà di trovare impiego.

Il rapporto evidenzia diversi fattori che influenzano la decisione di abbandonare la scuola. Tra questi, la pandemia di Covid-19 e la crisi economica hanno avuto un impatto notevole, accelerando il fenomeno dell’abbandono scolastico. Molte giovani persone, spinte dalla necessità economica, tentano di entrare nel mondo del lavoro, ma spesso falliscono a causa della mancanza di competenze richieste.