Un progetto nelle scuole di Roma su cinema, storia e società: saranno premiate idee “eccellenti”

Il 11 luglio 2024, la Giunta del Comune di Roma ha approvato uno schema di Protocollo d’intesa con la Regione Lazio per rinnovare e dare nuovo impulso ai progetti ABC (Arte, Cultura e Bellezza). Questo protocollo mira a coordinare e attuare iniziative rivolte alle scuole del territorio.

Il Progetto ABC, avviato nel 2014, è riconosciuto come un’eccellenza nel promuovere le migliori idee e progetti culturali in vari ambiti artistici. L’iniziativa si concentra sulle scuole, ponendo particolare attenzione su cinema, storia e società. Nel corso degli anni, ABC ha raccolto contributi di artisti, musicisti, attori, poeti e professionisti del settore culturale e archeologico.

Dichiarazione dell’assessora Claudia Pratelli

L’assessora alla Scuola e Formazione, Claudia Pratelli, ha dichiarato: “ABC è un progetto di punta che offre preziose opportunità gratuite ai ragazzi. Siamo orgogliosi di poter rafforzare ulteriormente questa iniziativa. Il nostro obiettivo è portare la storia, l’arte e la cultura nelle scuole, favorendo un’interazione con l’esterno e sostenendo le istituzioni scolastiche nel loro ruolo educativo. Vogliamo attivare conoscenze e dialogo come strategia per promuovere l’inclusione e combattere la povertà educativa, temi particolarmente rilevanti oggi. Investire nella capacità dei giovani di apprezzare la bellezza è fondamentale per la crescita individuale e per costruire una comunità più coesa.”