Un preside: "Dissi ad Azzolina di investire sul digitale e non sui banchi"

Un dirigente scolastico e presidente Anp Marche ha raccontato il dialogo avuto con la Ministra Azzolina prima della seconda ondata covid.

“E’ una torre di Babele ma senza dubbio a noi nella Marche ci è andata bene. Almeno per le prossime tre

settimane sappiamo di che morte dobbiamo morire, dato che si tornerà in presenza il prossimo 1 febbraio“.

A parlare con l’Adnkronos è Riccardo Rossini, presidente per la Regione Marche dell’Anp e dirigente scolastico del liceo Rossini, a Pesaro frequentato da circa 2mila studenti che racconta: “In vista della seconda ondata, avrebbero dovuto investire nel potenziamento del digitale non sui banchi. Lo avevo detto alla ministra Azzolina che però mi rispose con un ‘speriamo che non ci sia‘”.

“Così – prosegue – adesso viviamo l’inverosimile. Un livello di confusione per cui le famiglie chiamano ogni giorno per sapere cosa accadrà ai loro figli; ordinanze regionali in vigore finché non interverrà il dpcm, il prossimo il 15; richieste di scaglionamenti degli orari che sono impensabili nel mondo della scuola, direi kafkiani. Ma come si può pensare in pandemia di spalmare su due turni i bidelli garantendo gli stessi livelli pulizia ed igienizzazione?“.

“Sono errori distonici e schizofrenici – commenta il Dirigente – Riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici, con la pretesa iniziale di trasportare il 75% degli studenti? Abbiamo vissuto lo stato di follia – ricorda – Planimetrie sui banchi che ci piombavano dal Politecnico di Milano; progetti di distanziamenti boccali di un metro da bocca a bocca, senza invece preventivare un sistema di areazione dei locali per garantire la frequenza in sicurezza nei mesi invernali o un investimento su fibra ottica e lavagne digitali indispensabili in dad. Sa invece come lavoriamo? – domanda – Gessetto

e telefonino o telecamera puntata sulla lavagna. Ma da casa si vede?”