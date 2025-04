“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi dal proprio figlio”, le parole di Crepet fanno discutere: “Quando manca il futuro, resta solo un presente drammatico” Di

Paolo Crepet non usa mezzi termini nel commentare l’ultimo caso di violenza familiare.

In un’intervista al Corriere del Trentino spiega: “Se i giovani si comportano come nel ‘600, abbiamo fallito“, afferma. La sua analisi si allarga a una crisi sistemica: “Viviamo di ‘io speriamo che me la cavo’, senza prospettive. Quando manca il futuro, resta solo un presente drammatico“.

Educazione e società: il circolo vizioso della violenza

Crepet sottolinea come l’assenza di modelli educativi porti a reazioni primitive. “Se a 19 anni l’unico strumento è un coltello, significa che non abbiamo insegnato nulla”. Rifiuta ogni semplificazione etnica o geografica: “Giulia Cecchettin era veneta come il suo assassino. Il problema è culturale“. La violenza domestica, poi, diventa grammatica quotidiana: “In famiglie dove si ascolta Mozart, questi episodi non accadono”.

La solitudine di una civiltà senza speranza

Lo psichiatra dipinge un’Italia senza fiducia nel domani: “Siamo alla sindrome dell’invasione barbarica. Accumuliamo risorse non per un esercito, ma perché non crediamo più nel futuro”. La soluzione? “Ricostruire, come un ortopedico che sistema un osso. Altrimenti, resteremo prigionieri della paura“.