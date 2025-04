Un nome scritto su un vecchio banco di scuola incastra la ditta che abbandona rifiuti: la storia incredibile di come le forze dell’ordine hanno risolto un caso partendo da una traccia di trent’anni fa Di

Un semplice nome scritto su un banco di scuola ha permesso ai Carabinieri di risalire all’autore di un abbandono illecito di rifiuti in un piccolo comune dell’entroterra abruzzese.

Durante un controllo lungo la strada provinciale tra le colline del Chietino, gli agenti hanno rinvenuto diversi materiali di scarto provenienti da lavori di ristrutturazione scolastica. Tra i detriti, un particolare ha attirato la loro attenzione: un pezzo di banco con la scritta “Manola”, tracciata con un pennarello rosso, memoria di un gesto compiuto da una studentessa originaria dell’Abruzzo circa trent’anni prima.

L’indagine: dal banco alla responsabile, fino alla ditta

Come segnala La Stampa, partendo da quel nome, i carabinieri hanno avviato una meticolosa ricerca tra gli ex studenti dell’istituto, distante una trentina di chilometri da Palombaro. La relativa rarità del nome “Manola” in Abruzzo ha facilitato l’identificazione della donna, oggi residente proprio nel piccolo centro dove sono stati abbandonati i rifiuti. Convocata in Caserma, la ex studentessa ha riconosciuto senza esitazione la propria firma, confermando di averla lasciata sul banco durante gli anni scolastici. Il collegamento tra il banco e i lavori di ristrutturazione ha permesso agli investigatori di risalire alla ditta incaricata dalla Provincia per l’intervento nell’istituto superiore di Lanciano.

Le conseguenze: prescrizione per la studentessa, sanzione per l’imprenditore

Se per la ex studentessa il gesto di trent’anni fa non ha avuto conseguenze, essendo ormai prescritto, ben diversa è stata la sorte per il titolare della ditta responsabile dell’abbandono dei rifiuti. L’uomo è stato denunciato a piede libero e sanzionato con una multa amministrativa di 13.000 euro per aver smaltito illecitamente i materiali edili lungo la strada provinciale.

Il ruolo dei Carabinieri nella tutela ambientale