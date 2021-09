Un drive per le scuole all’interno dell’ospedale di Matera Di

All’interno dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera sarà predisposto un drive-in per le scuole, in previsione di un aumento dei tamponi da effettuare per monitorare l’andamento dei contagi Covid – 19.

E’ quanto si apprende dalla Regione Basilicata. La struttura verrà allestita nelle prossime ore, per essere attiva da subito.