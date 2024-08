Un alunno su nove in Italia è straniero: la scuola sempre più multiculturale. Ecco tutti i numeri Di

L’Italia sta vivendo una fase di intensa trasformazione demografica, con un numero crescente di studenti stranieri che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

Secondo i dati più recenti dell’Anagrafe degli Studenti, così come segnala un report della Uil Scuola Rua, sono quasi un milione (967.394) gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le scuole italiane, pari all’11,3% del totale. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente.

La scuola primaria si conferma il grado scolastico con la più alta concentrazione di studenti stranieri (32,7%), seguita dalla scuola secondaria di secondo grado (21,3%) e dalla scuola secondaria di primo grado (18,9%). Significativa anche la presenza nella scuola dell’infanzia (11,4%) e nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.

Dal punto di vista geografico, la distribuzione degli studenti stranieri riflette le tendenze migratorie del paese. Le regioni del Nord Italia ospitano la maggior parte degli alunni stranieri (62,7%), seguite dalle regioni del Centro (22,10%) e del Sud (15,62%). La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di studenti stranieri (24,6%), seguita da Emilia-Romagna e Piemonte. Nel Centro e nel Sud, Lazio e Sicilia registrano le quote più elevate.

In aumento il numero degli studenti provenienti dall’Ucraina

Un dato significativo riguarda la presenza di studenti ucraini, in costante aumento a seguito del conflitto. Attualmente sono 48.473 i cittadini ucraini iscritti nelle scuole italiane, pari al 5,01% del totale degli studenti stranieri. La maggior parte di loro frequenta la scuola primaria (31,05%), seguita dai CPIA, dalle scuole secondarie di secondo grado e dalle scuole secondarie di primo grado.

La Lombardia è la regione che accoglie il maggior numero di studenti ucraini, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. La forte presenza di alunni ucraini in Campania incide anche sulla classifica delle aree geografiche: se il Nord si conferma l’area con il maggior numero di studenti ucraini, il Sud Italia si posiziona al secondo posto, seguito dal Centro.

