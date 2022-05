Ultimo giorno di scuola, ecco le date regione per regione Di

L’anno scolastico volge al termine, mancano circa 2 settimane al termine delle lezioni. Le scuole italiane chiuderanno i battenti per quanto riguarda le lezioni tra il 4 e il il 16 giugno.

Non c’è, infatti, una data unica per tutte le regioni che hanno deciso in autonomia.

Alto Adige: 16 giugno 2022

Abruzzo: 8 giugno 2022

Basilicata: 8 giugno 2022

Calabria: 9 giugno 2022

Campania: 8 giugno 2022

Emilia Romagna: 4 giugno 2022

Friuli Venezia Giulia: 11 giugno 2022

Lazio: 8 giugno 2022

Liguria: 10 giugno 2022

Lombardia: 8 giugno 2022

Marche: 4 giugno 2022

Molise: 8 giugno 2022

Piemonte: 8 giugno 2022

Puglia: 9 giugno 2022

Sardegna: 8 giugno 2022

Sicilia: 10 giugno 2022

Toscana: 10 giugno 2022

Trentino: 11 giugno 2022

Umbria: 9 giugno 2022

Valle D’Aosta: 8 giugno 2022

Veneto: 8 giugno 2022

Prima del termine delle lezioni, c’è il possibile ponte del 2 giugno, che cade di giovedì. Faranno sicuramente ponte gli studenti della Liguria dove, da calendario scolastico, le lezioni si fermano fino al 4 giugno, mentre nella provincia autonoma di Bolzano fino al 6 giugno. Le scuole che attuano la settimana corta potrebbero comunque decidere, in autonomia, lo stop delle lezioni.

Le date si riferiscono alla scuola primaria e secondaria, mentre la scuola dell’infanzia termina, in tutta Italia, il 30 giugno.

Date Esami di Stato

Ecco le date delle prove della maturità 2022: Data prima prova maturità 2022: mercoledì 22 giugno 2022. Data seconda prova maturità 2022: giovedì 23 giugno 2022. Per quanto riguarda, invece, le prove di terza media 2022, sono le singole scuole a decidere. L’esame, però, deve terminare entro il 30 giugno 2022.

Contratti Covid fino al termine delle lezioni

Con il Decreto Ucraina bis, il governo ha stabilito che i contratti “Covid” per il personale docente e ATA cesseranno al termine delle lezioni. Solo per il personale docente della scuola di infanzia la proroga verrà mantenuta fino al 30 giugno.