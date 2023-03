Ultimo giorno di scuola 2023, quando finiscono le lezioni: le date regione per regione Di

Come è noto il calendario scolastico varia a seconda della regione in Italia. La scuola terminerà per la maggior parte delle Regioni entro il 10 giugno, tranne per alcune eccezioni.

Gli studenti dell’Emilia Romagna avranno la prima occasione di entrare in vacanza mercoledì 7 giugno, seguiti da quelli del Lazio e della Lombardia giovedì 8 giugno, dalla Provincia di Trento venerdì 9 giugno, provincia di Bolzano (16 giugno) e della Valle d’Aosta (15 giugno).

Tutti gli altri studenti avranno la possibilità di iniziare le vacanze sabato 10 giugno.

Fondamentale tenere presente che le date indicate sono solo indicative e che gli istituti scolastici, grazie alla loro autonomia, possono apportare modifiche per soddisfare le proprie esigenze, purché il numero minimo di ore necessario per la validità dell’anno scolastico sia rispettato.

Ecco una lista delle date dell’ultimo giorno di scuola: