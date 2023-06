Ultimo giorno di lezione: per quasi tutti gli studenti prossima settimana. Gli impegni continuano per esami terza media e Maturità Di

Prossima settimana ultimo giorno di lezione per quasi tutti gli studenti. Gli impegni però non terminano per coloro che dovranno svolgere l’esame di terza media o di maturità. Tanto meno per docenti e personale ATA: tra scrutini e attività legate agli esami di Stato. L’anno scolastico terminerà il 31 agosto.

L’ultimo giorno di lezione nelle varie regioni sarà:

Provincia di Bolzano: 16 giugno

Friuli Venezia Giulia: 10 giugno

Lombardia: 8 giugno

Trentino: 9 giugno

Puglia: 10 giugno

Veneto: 10 giugno

Marche: 10 giugno

Toscana: 10 giugno

Molise: 10 giugno

Valle d’Aosta: 15 giugno

Campania: 10 giugno

Basilicata: 10 giugno

Calabria: 10 giugno

Emilia Romagna: 7 giugno

Liguria: 10 giugno

Sicilia: 10 giugno

Piemonte: 10 giugno

Abruzzo: 10 giugno

Lazio: 8 giugno

Sardegna: 10 giugno

Umbria: 10 giugno

L’ultimo giorno di attività nella scuola dell’infanzia è invece fissato al 30 giugno.

Esami di terza media

A giugno, in un periodo compreso tra la fine delle lezioni e la fine del mese, si svolgono gli esami di terza media. Non sono fissate delle date a livello nazionale come per la maturità ma sappiamo che entro il 30 giugno le prove devono essere concluse.

L’esame di stato conclusivo del primo ciclo è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all’esame di Stato sono:

-prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento

-prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

-prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Esami di terza media 2023: requisiti di ammissione, prove e valutazione. Le info utili [SPECIALE]

Esame di Maturità

Periodo di studio e impegno, nonostante il termine delle lezioni, sarà per gli studenti maturandi. Pochi giorni fa sono state pubblicate le commissioni degli esami di Maturità.

Quest’anno si torna al passato con commissioni miste e due prove scritte di carattere nazionale.

Gli studenti si cimenteranno il 21 giugno con la prima prova scritta e il giorno successivo con la seconda prova scritta. Dopo le due prove si svolgerà il colloquio interdisciplinare.

SPECIALE Maturità 2023