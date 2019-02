Uil Scuola Trentino: concorsi ATA ed educatori solo per personale in servizio a Trento

In riferimento al comunicato inviatoci e pubblicato, nella giornata di ieri, la Uil Scuola Trentino Alto Adige Südtirol ha voluto fare una precisazione.

Concorsi ATA ed educatori, Uil Trentino: bandi in autunno

“Le stabilizzazioni di cui si parla (concorsi riservati) riguardano esclusivamente il personale in servizio in provincia di Trento e inserito nelle relative graduatorie. Il personale ATA in provincia Trento è infatti personale alle dirette dipendenze della Provincia di Trento, a norma dello Statuto Speciale. Un po’ come se fosse personale di Ente locale territoriale.”

