UIL Scuola: per i precari con 36 mesi subito fase transitoria per stabilizzarli

La UIL Scuola ha portato in assemblea centinaia di precari provenienti dall’intera Toscana per discutere del futuro reclutamento.

La proposta del sindacato è quella di adottare un provvedimento legislativo urgente che avvii una fase transitoria per la stabilizzazione dei docenti precari con 3 anni di servizio e soprattutto per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.

“Occorre dare risposte non solo ai colleghi ma anche ai genitori dei nostri alunni. È il momento di dire basta al balletto dei docenti da una scuola all’altra, che si ripresenta tutti gli anni”, ha dichiarato Pasquale Vespa, Coordinatore regionale precari UIL Scuola Campania.

“Attraverso l’azione sindacale e la determinazione del nostro sindacato cercheremo di risolvere il problema di chi rischia il proprio posto di lavoro per raggiungere l’obiettivo finale” – è il commento di Carlo Romanelli e Cristiano Di Donna rispettivamente Segretario Regionale UIL Scuola Toscana e Segretario Territoriale UIL Scuola Firenze nel corso dell’assemblea.

Presente anche il segretario nazionale, Giuseppe D’Aprile, che ha così affermato:”Una assemblea molto partecipata, con numerosi interventi, attraverso i quali è possibile constatare con quanta professionalità e soprattutto quanta dedizione gli insegnanti fanno il proprio lavoro.

Bisogna partire da questo assunto: restituire alla scuola il ruolo che merita, il ruolo voluto dalla Costituzione e di questo modello di scuola il personale precario ne rappresenta una parte importante.

Si tratta di docenti la cui esperienza anche decennale deve essere valorizzata attraverso la stabilizzazione e non deve essere dispersa.

Insisteremo per l’emanazione di un provvedimento urgente chiedendo risposte immediate alla classe politica. Diversamente, se necessario, arriveremo anche alla mobilitazione per difendere e garantire i diritti dei precari TUTTI e soprattutto per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico”.

La prossima assemblea è prevista a febbraio in Sardegna.