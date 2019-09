Uil: 9-10 settembre incontri in Puglia per proposte da presentare al nuovo Esecutivo

Comunicato Uil Puglia – Il Centro Congressi dell’Hotel Basiliani di Otranto ospiterà lunedì 9 settembre (dalle ore 16) e martedì 10 settembre (dalle ore 10) due appuntamenti importanti organizzati dalla UIL Scuola.

Il 9 settembre, infatti, si riunirà nel centro salentino l’esecutivo nazionale, a cui prenderanno parte il segretario nazionale della UIL Scuola Pino Turi e i dirigenti sindacali provenienti dalle cento province italiane.

Il giorno successivo sarà invece la volta dell’assemblea nazionale delle Rsu del comparto in cui interverrà il segretario nazionale confederale Antonio Foccillo.

“Sarà l’occasione, spiega Verga – segretario generale della Uil Scuola Puglia, per confrontarci, con i nostri rappresentanti nelle scuole, sullo stato di salute del sistema scolastico nazionale e per ri-mettere in campo proposte concrete e condivise da presentare al nuovo esecutivo, nella speranza che si dimostri sensibile a investire con decisione sulla scuola, troppo spesso dimenticata nelle agende politiche degli ultimi governi. Si riparte proprio dalla Puglia dove caldi sono i temi da affrontare relativi al precariato, alla dispersione scolastica e al tempo pieno”.