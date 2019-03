Udir: Diventare dirigenti. Dalla gestione del colloquio alla governance della scuola

Comunicato Udir – Segui i workshop formativi gratuiti in tutta Italia Eurosofia, ente di formazione accreditato al MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, in collaborazione con Anief ed Udir, presenta il percorso di formazione riservato agli aspiranti dirigenti scolastici.

In tutta Italia incontri informativi gratuiti sull’analisi e risoluzione dei casi per affrontare e superare il colloquio “Diventare dirigenti. Dalla gestione del colloquio alla governance della scuola”: il progetto formativo è finalizzato a supportare gli aspiranti dirigenti che devono affrontare il colloquio e approfondisce i temi delle aree del concorso attraverso l’analisi di casi professionali.

L’obiettivo è quello di seguire e supportare il docente nel suo percorso verso la dirigenza attraverso quattro step:

• il webinar di presentazione delle attività che si terrà il 4 marzo 2019;

• i workshop gratuiti;

• il corso di formazione personalizzato;

• il percorso di training riservato ai dirigenti scolastici neo-assunti.

I workshop formativi gratuiti si svolgeranno nel mese di marzo e avranno una durata di 4 ore ciascuno, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e avranno luogo nelle seguenti città: Agrigento, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Udine, Verona.

Clicca qui per ulteriori informazioni

Temi trattati:

– Analisi e risoluzione di un caso per affrontare e superare il colloquio.

– Normativa, regolamento di contabilità, CCNL dei dirigenti.

– Spazio di confronto con i relatori.

– Presentazione del corso “Il metodo dei casi – conquista il tuo successo”.

– Presentazione del percorso gratuito training “Io Dirigente, i miei primi 30 giorni” (a partire da agosto 2019).

Il programma e i materiali didattici sono stati predisposti dal nostro team di formatori competenti e qualificati, composto da DS in servizio e quiescenza, DSGA, provveditori e funzionari dell’amministrazione.

I seminari gratuiti hanno posti limitati ed è necessario prenotare la propria partecipazione inviando un’email a [email protected] indicando: nome, cognome, numero telefonico, indirizzo mail, sede di preferenza.

Durante ogni workshop, i soli partecipanti registrati riceveranno in omaggio il Manuale di preparazione al superamento della prova orale pubblicato da Simone Editore, curato dalla dott.ssa Annamaria Di Nocera già dirigente scolastico, attualmente componente del Nucleo USR Campania, contenente oltre 300 domande, casi risolti, lingua inglese e informatica.

WEBINAR DI PRESENTAZIONE

Partecipa il 4 marzo al webinar gratuito di Eurosofia curato dal Prof. Rosario Leone che fornirà consigli sul colloquio orale e introdurrà i temi che saranno trattati in occasione dei workshop formativi gratuiti che sono stati calendarizzati nel mese di marzo in presenza in 30 sedi nel mese di marzo “Diventare dirigenti. Dalla gestione del colloquio alla governance della scuola” ideato dal nostro team di esperti.

Leadership, competenze normative e di problem solving saranno oggetto del corso della durata di 4 ore rivolto agli 8 mila docenti che hanno partecipato agli scritti dell’ultimo concorso DS

Per seguire la diretta streaming gratuita è sufficiente cliccare al seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/3021870666979129869

Durante il webinar sarà possibile sottoporre quesiti al formatore. Il supporto di Eurosofia prosegue attraverso il corso di preparazione al superamento della prova orale personalizzato.

Modalità di svolgimento del corso

● 60 ore in modalità e-learning, di cui 55 ore di autoapprendimento e 5 ore in modalità webinar;

● un colloquio individuale e consulenza personalizzata, via Skype, di simulazione della prova orale di esame della durata di 1 ora con suggerimenti e feedback da parte di uno dei formatori del nostro team.

Link al programma dettagliato https://www.eurosofia.it/mod/page/view.php?id=9710

Il Ministro Bussetti in occasione del question time alla Camera è intervenuto sul Concorso per dirigente scolastico e ha confermato che i nuovi Presidi saranno assunti dal Primo settembre 2019.

A partire da agosto 2019 sarà attivato un percorso di training per i dirigenti neoassunti su tutti gli adempimenti “Io dirigente, i miei primi 30 giorni”.

Per avere maggiori informazioni è sufficiente contattarci allo 091-7098311/357 oppure inviare un’email all’indirizzo [email protected]

2.900 possibilità, tre Enti in sinergia per raggiungere il tuo obiettivo.

La perseveranza ha il potere di rendere l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile sicuro (Robert Half).