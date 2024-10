Tutor sportivi scolastici per Scuola Attiva Kids 2024/25: domande entro il 16 ottobre. AVVISO Di

Sono aperte le candidature per l’affidamento dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Attiva kids” per l’anno scolastico 2024/2025, progetto promosso da Sport e salute S.p.A. e il Ministero dell’istruzione e del merito promuovono, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani.

Il Progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di stili di vita corretti e salutari e per l’inclusione sociale.

Compiti del Tutor

I compiti del Tutor:

a) collabora alla progettazione delle attività motorie per l’apprendimento del movimento e delle funzioni esecutive alla base delle abilità scolastiche trasversali, nonché delle attività ludico motorie e sportive mediante la programmazione iniziale, in stretto raccordo con l’insegnante di classe, il Referente di Istituto o di plesso per il Progetto “Scuola Attiva kids”, il referente di Educazione fisica di plesso e i docenti di Educazione motoria delle classi 4ᵉ e 5ᵉ;

b) collabora all’organizzazione e impostazione iniziale delle attività di Progetto e fornisce agli insegnanti, laddove richiesti, chiarimenti metodologici-didattici sui materiali del Progetto e sul percorso formativo previsto per gli insegnanti, anche chiedendo supporto al pool di formatori del Progetto;

c) garantisce, a partire dalla firma del contratto e secondo il calendario previsto in piattaforma, un’ora a settimana di attività di orientamento motorio – sportivo per

ciascuna classe 2ª e 3ª assegnata e, limitatamente alle regioni indicate al successivo art. 2, nelle classi 1ᵉ, affiancando l’insegnante titolare della classe. Il Tutor realizzerà

l’ora settimanale di attività motorio-sportiva riferita sia al kit didattico del Progetto sia alle schede di attività relative alle due FSN aderenti al Progetto, che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione in piattaforma;

d) garantisce supporto iniziale ed in itinere agli insegnanti per la realizzazione delle “Pause attive” da svolgere in classe o in altre aree scolastiche (quali ad esempio, saloni polifunzionali, cortili e giardini) e ampliando i tempi di movimento, anche con esemplificazioni pratiche contenute nelle schede didattiche del kit proposto;

e) concorre a supporto del docente nella messa in atto di strategie per l’accessibilità, la partecipazione attiva e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità;

f) affianca il Referente di Plesso come riferimento per gli Organismi Sportivi che, a livello territoriale, vorranno proporre una propria progettualità all’interno della

scuola, favorendo la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) e con l’attività di orientamento motorio-sportivo prevista dal Progetto. Ogni Organismo Sportivo riceverà gli elenchi degli abbinamenti Scuole/Tutor con i relativi recapiti e-mail tramite i quali potrà contattare il Tutor per promuovere e presentare la propria progettualità alla scuola a livello territoriale. Il Referente di Plesso ed il Tutor coordineranno le proposte progettuali da realizzare nella scuola;

g) supporta la realizzazione della campagna informativa “AttiviAMOci” nonché la realizzazione del relativo contest previsto dal Progetto, realizzando le azioni richieste;

h) garantisce la programmazione e l’organizzazione delle Feste di fine anno scolastico, coinvolgendo eventualmente Organismi e società sportive del territorio;

i) collabora all’organizzazione ed alla realizzazione delle Giornate del Benessere, uscite didattiche che prevedono passeggiate e attività fisica in ambiente naturale e nel contesto territoriale locale, qualora il Plesso scelga di aderire a tale attività;

j) partecipa obbligatoriamente all’incontro informativo regionale di avvio del progetto che concorre alla quantificazione dell’impegno orario previsto dal contratto;

k) partecipa obbligatoriamente ai moduli formativi – che saranno curati da un gruppo di lavoro di esperti e dagli Organismi Territoriali per lo Sport a Scuola – ed ai moduli

di formazione tenuti dalle Federazioni Sportive Nazionali indicate dalla scuola in fase di adesione. La partecipazione al piano di formazione rientra tra gli impegni del

Tutor ed è parte integrante dell’impegno professionale connesso all’incarico. Pertanto, le ore di formazione non concorrono alla quantificazione dell’impegno orario previsto dal contratto. In caso di impedimento alla partecipazione ad un incontro di formazione, il Tutor deve darne tempestiva comunicazione e provvedere

a giustificare ciascuna assenza in modo documentato alla struttura territoriale di Sport e Salute, entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’incontro di formazione. Il Tutor, inoltre, deve recuperare gli incontri persi, concordando le modalità con le strutture territoriali di Sport e Salute. In caso di assenza ingiustificata e/o non recuperata ad uno o più moduli di formazione, il Tutor potrà essere escluso dal Progetto e/o potrà non vedersi riconosciuto il punteggio ai fini della candidatura per l’anno successivo;

l) utilizza, per l’attività motorio – sportiva il kit didattico di Progetto e le schede didattiche fornite dalle Federazioni;

m) aggiorna la piattaforma informatica sulle attività effettivamente svolte per ciascuna classe assegnata entro il giorno 10 del mese successivo a quello di svolgimento delle

attività;

n) compila il questionario di monitoraggio in piattaforma relativo al grado di soddisfazione delle aspettative per ogni plesso in cui ha operato, come modalità di riflessione e autovalutazione al fine di individuazione dei punti di forza e debolezza sui cui fondare implementazione dell’efficacia degli interventi del progetto.

Durata incarico e compenso

L’incarico decorrerà dalla data di apposizione della firma dell’ultima parte sul contratto (Tutor e Sport e Salute) fino al termine di tutte le attività previste nell’ambito del Progetto. Al Tutor potranno essere assegnate da un minimo di 10 classi fino ad un massimo di 20 classi, con priorità all’interno dello stesso plesso e della stessa Istituzione scolastica e per un massimo di 2 plessi.

Il compenso per le prestazioni elencate all’articolo 1, lettere a) – n), è determinato in 15 euro per ora lordi, inclusivi anche degli oneri previdenziali e fiscali di legge laddove applicabili, a fronte di un impegno di:

• 1 ora a settimana di attività in copresenza con il docente titolare per ciascuna classe 2ª e e 3ª assegnate e – esclusivamente per i Plessi delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana – per ciascuna classe 1ª assegnata, secondo il calendario presente nella piattaforma di Progetto;

• 15 ore trasversali annue previste per ciascun Plesso. Le ore trasversali annue previste per Plesso devono essere realizzate entro la fine dell’anno scolastico di riferimento e potranno essere utilizzate per lo svolgimento delle seguenti attività:

– programmazione iniziale ed in itinere delle attività motorie e sportive insieme agli insegnanti ed al Referente di Plesso nonché il coordinamento, con gli stessi, delle

ulteriori attività e progettualità proposte dagli Organismi sportivi (FSN/DSA/EPS) e dalle Associazioni e Società Sportive (ASD/SSD) del territorio;

– supporto metodologico ai docenti di classe rispondendo a quesiti e chiarimenti, laddove richiesti;

– promozione e supporto iniziale ed in itinere nell’organizzazione e impostazione, secondo le indicazioni fornite, delle “Pause attive” da farsi insieme all’insegnante;

– promozione della partecipazione alla campagna informativa “AttiviAMOci” nonché al relativo contest;

– supporto e collaborazione per la realizzazione delle Feste di fine anno scolastico.

• 4 ore a plesso per supporto organizzativo e attività svolta durante le uscite didattiche relative alle Giornate del Benessere. Le ore saranno riconosciute solo qualora il Plesso scelga di aderire a tale attività;

• 4 ore totali per la partecipazione all’incontro informativo iniziale regionale, riconosciute esclusivamente a condizione che il Tutor realizzi almeno 10 ore di attività motorio – sportiva presso le classi assegnate.

Requisiti

Requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda:

1) un titolo di studio tra quelli di seguito indicati:

• diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;

• laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento previgente (CL33);

• laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento vigente (L22);

• laurea quadriennale in Scienze Motorie e Sportive1 dell’ordinamento previgente;

• laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico (LM 85bis) e laurea magistrale in Scienze Motorie Sportive (LM 67; LM 68; LM 47) acquisite come

seconda laurea;

2) tesseramento, avente validità all’atto dell’invio della candidatura e per tutto il periodo di durata del contratto di lavoro sportivo.

Domanda

La domanda di partecipazione si compila on-line utilizzando il format disponibile sul sito dedicato dalle ore 12 del 27 settembre 2024 alle ore 12 del 16 ottobre 2024.

Alla domanda si allega copia del documento di identità in corso di validità.

AVVISO e info utili