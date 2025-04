Troppi studenti vanno in bagno, la dirigente pensa al badge per regolare gli accessi. La proposta che fa discutere Di

Fa discutere quanto accade in un istituto scolastico del Friuli Venezia-Giulia. Come segnala il giornale locale Il Piccolo, gli studenti hanno organizzato uno sciopero per opporsi a una possibile modifica del regolamento scolastico che prevede l’uso del badge elettronico non solo per l’ingresso a scuola, ma anche per monitorare gli accessi ai servizi igienici.

Secondo i rappresentanti degli studenti, la dirigenza starebbe valutando l’introduzione di un sistema per tracciare e contingentare le uscite durante le lezioni, sebbene non sia ancora stata fornita una motivazione ufficiale.

La dirigente scolastica, contattata dal quotidiano, ha precisato che nessuna decisione definitiva è stata presa riguardo all’estensione dell’uso del badge. “Il regolamento d’istituto va rispettato, ma siamo aperti al dialogo”, ha dichiarato, aggiungendo che l’obiettivo è sempre stato quello di migliorare le condizioni della scuola.