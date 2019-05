Trieste, III edizione di Parole O_Stili contro la violenza verbale

Comunicato – Venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno Trieste sarà protagonista della terza edizione di Parole O_stili, il progetto di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, nato nel capoluogo a febbraio 2017.

I più importanti esperti della Rete si riuniranno per discutere sui temi della consapevolezza digitale e dei linguaggi ostili: cyberbullismo, fake news, revenge porn, crisis management, la violenza del tifo nello sport saranno tra i temi di cui si discuterà.

Parole a Scuola Young – Venerdì 31 maggio

Si comincia venerdì 31 maggio con un’importante iniziativa dedicata al mondo della scuola , “Parole a Scuola Young”. Gli istituti di Trieste parteciperanno a una mattinata formativa. Saranno 38 le scuole partecipanti con 169 classi per un totale di più di 4.056 studenti. Oltre 100 “Ambassador” entreranno fisicamente nelle scuole per fare lezione con il primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile: “Virtuale è reale”. Tra questi ci saranno: Billy Costacurta, il presidente di euro 2019 Under 21 e di Tifiamo Europa, il sottosegretario al MIUR Salvatore Giuliano, la giornalista di Sky Sport Lia Capizzi, il direttore de “Il Piccolo” Enrico Grazioli, il presidente dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino, la senatrice Valeria Fedeli e alcuni rappresentanti delle aziende triestine che sostengono l’iniziativa insieme con importanti brand nazionali.

Inoltre, sarà insegnante per un giorno “Shanti Lives” una delle YouTubers più popolari tra i ragazzi per i suoi video legati alla psicologia e alla cura personale. Grazie a una partnership con Google Italia e Telefono Azzurro, Shanti racconterà agli studenti come vivere internet al meglio.

Nel resto delle scuole d’Italia, invece, gli insegnanti aderiranno a “Parole a scuola young” svolgendo una o più ore di lezione dedicate al primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile, utilizzando 40 schede didattiche (scaricabili al link https://paroleostili.it/materiale-didattico/) realizzate in forma collaborativa con gli insegnanti e con diverse realtà come Regione Friuli-Venezia Giulia, Google, Costa Crociere, Little People – Mattel, Donna Moderna, Fondazione Feltrinelli, Edizioni Il Castoro, ecc.

Ad oggi sono già 80.000 gli studenti iscritti e più di 2.300 gli insegnanti coinvolti. Una grande festa della scuola che avrà l’obiettivo di gettare un piccolo seme di conoscenza che un giorno contribuirà a rendere migliore il web e le relazioni digitali delle donne e degli uomini del futuro.

Sabato 1° giugno

Durante la seconda giornata si svolgerà, invece, il momento congressuale vero e proprio. Tema di fondo sarà il primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile, “Virtuale è reale”, per sottolineare che, oggi più che mai, è necessaria maggiore consapevolezza nel vivere la Rete. 15 diversi panel di approfondimento si svolgeranno a partire dalle ore 11 fino alle 17:30 alla Stazione Marittima. Si parlerà, tra le altre cose, di fake news, revenge porn, cyberbullismo, gaming, crisis management e molti altri argomenti.

Tra gli ospiti, Selvaggia Lucarelli, lo psichiatra Paolo Crepet, la chef stellata Cristina Bowerman, l’influencer Tommaso Zorzi e rappresentanti di importanti realtà aziendali come Google, Telefono Azzurro, Generali, RCS, Mattel e moltissimi altri. I panel verranno preceduti da una plenaria d’apertura che sarà condotta dalla giornalista di Sky Sport, Lia Capizzi.

L’appuntamento del 1° giugno sarà anche un’occasione per raccontare i traguardi e gli obiettivi raggiunti dall’associazione in questi ultimi 12 mesi: le due medaglie assegnate dal Presidente della Repubblica, il nuovo Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport, il libretto illustrato per l’infanzia “Parole appuntite, parole piumate” edito da Panini, il libro per ragazzi “Penso, parlo, posto” edito da Il Castoro e varie collaborazioni sui temi del cyberbullismo (con IKEA) e della violenza sulle le donne (con Carrefour e Sorgenia).

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta al pubblico. Sarà possibile iscriversi (fino ad esaurimento posti) sul sito paroleostili.it

Manifesto della comunicazione non ostile per la scienza

Tra le novità di questa edizione ci sarà la presentazione del Manifesto della comunicazione non ostile per la scienza: dieci semplici principi di stile a cui ispirarsi per una narrazione corretta, semplice e non ostile della scienza e delle sue storie. A orientarne la declinazione saranno i contributi di più di 100 esperti del settore. Tra i primi firmatari: l’astronauta Umberto Guidoni, Mauro Giacca del King’s College di Londra, Paolo Giordano scrittore e fisico italiano, Giorgio Ventre, direttore della Developer Academy Apple di Napoli, Andrea Bandelli Executive Director di Science Gallery, Luigi Amodio,Direttore della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli e molti altri.

Il Manifesto è realizzato nell’ambito del progetto SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori, coordinato dal Master in comunicazione della scienza Franco Prattico della SISSA e da UniTS, e diventerà documento ufficiale di Trieste Città europea della scienza 2020.

Units firma il Manifesto della comunicazione non ostile

L’Università degli Studi di Trieste attraverso la firma ufficiale del Rettore sottoscrive il Manifesto della comunicazione non ostile. La cerimonia di formalizzazione si è tenuta venerdì 24 maggio in occasione del Graduation Day.

A partire dalla firma UniTs inizierà un percorso formativo supportato dall’associazione Parole O_Stili proprio sui temi delle competenze digitali e dei linguaggi ostili.

Parole O_Stili vince l’InspiringPR Award

Per la miglior campagna di relazioni pubbliche Parole O_Stili vince l’InspiringPR Award 2019, consegnato durante il Festival delle Relazioni Pubbliche organizzato da Ferpi Triveneto. Il progetto è stato scelto “per il grande impegno nel definire e promuovere su tutto il territorio nazionale i principi di rispetto e cittadinanza che devono governare la comunicazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni nei social media”.

Parole O_stili sarà ancora una volta un libro …

Il Manifesto della Comunicazione non ostile incontra il mondo dei ragazzi in un manuale pratico con spunti e modelli di comunicazione consapevole nella vita quotidiana, online e offline. La nuova pubblicazione sarà edita da Il Castoro e scritta da Federico Taddia, scrittore, giornalista e volto noto della tv per ragazzi, e Carlotta Cubeddu, redattrice di libri di scuola e animatrice alla lettura. Il libro è stato presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino.

… e una canzone

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” ha registrato una canzone dedicata al Manifesto della comunicazione non ostile che sarà presentata in anteprima durante la giornata del 1° giugno.