Tre Giorni per la Scuola: RiGenerazione Scuola, dal 9 all’11 novembre a Città della Scienza. Bando La Parola alle Scuole

Tre Giorni per la Scuola edizione 2022: RiGenerazione Scuola quest’anno ritorna in presenza, il principale evento nazionale sui temi dell’educazione promosso dalla Regione Campania e da Città della Scienza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L’evento si svolge dal 9 all’11 novembre a Citta della Scienza.

I temi di lavoro proposti per questa edizione sono:

Rigenerazione dei saperi con particolare riferimento alla sostenibilità, all’ambiente, all’educazione civica e al digitale.

Rigenerazione dei comportamenti legati soprattutto a cittadinanza alimentare, rifiuti zero e mobilità dolce.

Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali per una scuola sostenibile.

Rigenerazione delle opportunità nuovi corsi di studio e nuovi indirizzi degli ITS volti a offrire nuovi sbocchi lavorativi.

Rigenerazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP

Il programma sarà organizzato su tre giorni di lavoro: mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.30, il venerdì dalle ore 10.00 alle 13.30, a partecipazione libera diviso in:

Conferenze

Seminari

Workshop interattivi

Parola alle Scuole

Bando La parola alle scuole

Il Bando è aperto per le scuole di ogni ordine e grado. Ogni scuola potrà presentare al massimo una proposta con l’indicazione di un docente referente.

Scadenza iscrizioni 28 ottobre.

Nota