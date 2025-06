Trasferimento interprovinciale: per i docenti non è solo questione amministrativa, ma incide su motivazione, benessere e qualità dell’insegnamento Di

inviata da Giovanni Scaduto – Sono un docente della classe di concorso B021 (ex C510). Sono titolare su posto di sostegno presso l’I.S.S. Mario Rutelli di Palermo. Nel 2015 ho conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e, attualmente, sono in assegnazione provvisoria presso l’Istituto Don Michele Arena di Sciacca, la mia città di residenza.

Sono uno dei tanti insegnanti che da anni vivono una condizione di disagio e frustrazione a causa dell’attuale sistema dei trasferimenti interprovinciali.

Sono residente a Sciacca, in provincia di Agrigento. Ho iniziato a insegnare 25 anni fa e sono entrato in ruolo nel 2006 nella classe di concorso B021 ex C510. Dal 2016, sono titolare su posto di sostegno nella provincia di Palermo. Ho prestato servizio per cinque anni a Palermo, poi per dieci anni a Catania, e da qualche anno sono tornato a Palermo, ma ancora lontano dalla mia famiglia, dai miei figli, dal mio territorio. Percorrere circa 100 km con la viabilità che abbiamo in Sicilia diventa “un vero e proprio pellegrinaggio”; le infrastrutture sono carenti e i mezzi di trasporto non adeguati.

Ogni anno, con speranza e determinazione, presento domanda di trasferimento per tornare nella mia provincia di residenza. E ogni anno, con amarezza, rivivo la stessa delusione. Intanto, nuovi docenti vengono immessi in ruolo direttamente nella provincia di residenza, mentre noi, che da anni svolgiamo il nostro servizio a centinaia di chilometri da casa, restiamo bloccati. Spesso veniamo superati da colleghi con precedenze previste dalla legge 104, il che è comprensibile e giusto, rispettiamo le priorità previste dalla legge, ma ci chiediamo: perché non viene riservata una percentuale chiara e significativa di posti per i trasferimenti interprovinciali?

E ancora, perché le nuove immissioni in ruolo non vengono effettuate solo dopo aver soddisfatto le richieste di trasferimento dei docenti già di ruolo, specialmente nelle province dove esiste una carenza cronica di personale?

Mi permetto di aggiungere una riflessione concreta e di buonsenso. Nella provincia di Agrigento ogni anno vengono assegnati numerosi posti di sostegno in utilizzazione o assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale. È evidente, quindi, che esistano reali necessità di organico.

Perché, allora, non destinare una quota di questi posti ai docenti fuori sede che da anni attendono il trasferimento definitivo, invece di coprirli annualmente con personale temporaneo?

Onorevole Ministro, lavorare nella propria provincia non è solo un desiderio personale. È una condizione che incide profondamente sulla qualità della vita, sul benessere psicofisico, sulla motivazione e, di conseguenza, sulla qualità dell’insegnamento stesso. Un docente che lavora vicino casa, senza affrontare viaggi quotidiani estenuanti di oltre un’ora, rende meglio, è più sereno, è più presente, è più partecipe nella vita scolastica.

Le confesso, con franchezza, che ho 50 anni e ogni anno, all’avvicinarsi del periodo delle domande di trasferimento, inizio a provare ansia e preoccupazione. Attendo con speranza, e puntualmente arriva quella frase che ormai conosco a memoria: “Le comunichiamo che, per l’a.s. 20../20.., non ha ottenuto il movimento richiesto.”

Superato quel momento, inizia l’attesa per l’assegnazione provvisoria, con l’ulteriore tensione di non sapere se riuscirò almeno a ottenere un avvicinamento temporaneo.

Come vede, ogni anno si susseguono cicli di incertezza, di attese cariche di ansia, e il pensiero che un altro anno possa passare lontano dalla mia famiglia pesa sempre di più.

Mi chiedo, sinceramente: secondo Lei, Ministro, una persona che ha 50 anni, dopo una vita spesa nella scuola, non dovrebbe poter iniziare a vivere il proprio lavoro con un minimo di serenità e stabilità, vicino ai propri affetti?

Il sistema attuale penalizza proprio chi ha dedicato anni alla scuola pubblica in condizioni spesso difficili, lontano da affetti, da figli piccoli, da responsabilità familiari. Non chiedo privilegi, ma equità. Una revisione del sistema dei trasferimenti interprovinciali è ormai improrogabile.

Serve una visione lungimirante che valorizzi l’esperienza e restituisca dignità ai docenti che, da troppo tempo, aspettano una risposta.

Confido nella Sua attenzione e nella volontà di ascoltare la voce di chi ogni giorno vive la scuola con impegno, responsabilità e sacrificio. La scuola italiana si regge sulle spalle di migliaia di docenti che, come me, da anni affrontano viaggi estenuanti, lontananza dagli affetti, disagi personali e familiari, senza mai far venir meno la propria dedizione verso gli studenti e il proprio senso del dovere.

Mi auguro che Lei, Signor Ministro, possa farsi promotore di un cambiamento concreto e giusto, restituendo dignità e speranza a chi chiede semplicemente di poter tornare nella propria terra, di insegnare vicino alla propria famiglia, di vivere il proprio lavoro con equilibrio e serenità.

Il trasferimento non è solo una pratica amministrativa: per molti di noi è una questione di vita, di benessere, di giustizia. La prego di non ignorare queste richieste, perché dietro ogni domanda c’è una persona, una storia, una famiglia.

La ringrazio sin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare a queste parole e resto fiducioso che il Ministero possa finalmente dare risposte concrete a un problema che riguarda migliaia di docenti in tutta Italia.

Con stima e rispetto.