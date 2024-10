Transizione green, Picciato (Confartigianato): scuola in ritardo nella creazione di competenze per il mondo del lavoro Di

Carlo Piccinato, coordinatore di Confartigianato Imprese Sostenibili, ha sottolineato che la transizione green non deve essere affrontata in maniera ideologica, ma in sintonia con le richieste del mercato. Se il mercato richiede una maggiore sostenibilità, le filiere produttive italiane devono essere pronte ad adattarsi. Queste riflessioni sono state espresse a margine della chiusura della 20ª edizione della “Energies and Transition Confartigianato High School”, tenutasi a Chia, in Sardegna, che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone tra esperti nazionali e internazionali. Piccinato ha espresso soddisfazione per l’evento, che ha contribuito ad elevare il livello di formazione dei quadri dirigenti e dei funzionari di Confartigianato.

La sfida della manodopera green

Uno dei temi principali affrontati durante la tre giorni organizzata da Confartigianato, in collaborazione con i consorzi energetici Caem, Cenpi e Multienergia, è stata la carenza di manodopera specializzata nelle professioni green. “Di professionalità green non ce ne è mai abbastanza – ha spiegato Piccinato -, tra l’altro il mondo della scuola è molto in ritardo da questo punto di vista, le università devono ancora produrre persone capaci di affrontare questi temi”. Questa carenza di competenze rappresenta uno dei principali ostacoli per il pieno sviluppo della transizione ecologica nel settore produttivo.

La trasformazione generazionale e tecnologica

Un altro tema di discussione è stato il cosiddetto “salto generazionale”, ovvero il passaggio da un modello tradizionale di impresa, che si è ripetuto per decenni, a una realtà profondamente influenzata da nuove rivoluzioni tecnologiche e psicologiche. Tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e i big data stanno cambiando radicalmente il modo di lavorare e vivere, trasformando le esigenze delle nuove generazioni, che risultano molto diverse da quelle delle precedenti. Piccinato ha sottolineato che la grande sfida del futuro sarà trovare un equilibrio tra il sistema produttivo, lo stile di vita delle persone e la sostenibilità ambientale, un obiettivo che deve essere considerato un dovere, non una scelta.