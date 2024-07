Tragico episodio in un istituto agrario: agnello torturato da studenti. La scuola: “Obbligo di frequenza e attività educative e riparative presso cliniche veterinarie” Di

Un grave episodio di crudeltà verso gli animali ha scosso in istituto scolastico nelle Marche. L’8 giugno scorso, al termine delle attività di alternanza scuola-lavoro, un gruppo di studenti si è trattenuto indebitamente all’interno della stalla dell’istituto, dove uno di loro ha maltrattato un agnello.

L’animale, a seguito delle torture subite, è rimasto paralizzato ed è deceduto pochi giorni dopo.

Come segnala la stampa locale, la direzione scolastica ha prontamente reagito all’accaduto, emettendo un comunicato ufficiale per informare la comunità e delineare le azioni intraprese. La scuola ha sporto denuncia, dando avvio a un procedimento penale sul quale vige il segreto istruttorio.

Parallelamente all’azione legale, l‘istituto ha avviato i procedimenti disciplinari di sua competenza. I provvedimenti, che saranno attuati nel prossimo anno scolastico, prevedono lo svolgimento di attività educative e riparative presso cliniche veterinarie ed enti del terzo settore. Gli studenti coinvolti saranno obbligati a frequentare le lezioni curricolari regolarmente.

L’approccio disciplinare mira non solo a punire il comportamento scorretto, ma anche a educare e sensibilizzare i giovani coinvolti sull’importanza del rispetto per gli animali e la vita in generale. L’obiettivo è trasformare questo tragico evento in un’opportunità di crescita e consapevolezza per gli studenti.