Tra mare e degrado, la Costa Sud di Palermo sogna un futuro migliore attraverso la scuola. Storie di resilienza e speranza in un quartiere dimenticato Di

Sono passati più di 200 anni da quando lo scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe nel suo viaggio in Sicilia arrivando a Palermo descrive la città nella sua bellezza guardandola dalla Costa Sud; le piante sempre verdi e il mare, il clima mite e profumato, il vento tiepido e il promontorio di Monte Pellegrino davanti agli occhi.

Una zona di Palermo, la Costa Sud, che da decenni versa nel degrado, vittima dell’indifferenza politica. Un tesoro naturale che dalla fine del 1800 e almeno per un secolo ha attratto turisti da ogni parte del mondo animando le tante estati dei palermitani. Ora la stagione estiva è alle porte e il Comune di Palermo ha in cantiere dei progetti con fondi del PNRR per riqualificare la Costa Sud. Sette chilometri da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari passando da Romagnolo, Brancaccio, Sperone e Bandita. Il mare puoi scorgerlo nel cuore dello Sperone dai corridoi delle aule scolastiche dell’Istituto “Sperone-Pertini” o dai balconi delle abitazioni che popolano questa zona di città.

Le mareggiate nel tempo lungo questi chilometri di Costa che danno ingresso alla città – a pochi passi c’è il Porto – hanno distribuito tonnellate di materiale di risulta derivante dalle ville Liberty distrutte nel centro storico col Sacco di Palermo degli anni ’70 e allontanando così il mare di circa 200 metri.

Vivere in questa zona della città significa precludersi la possibilità di pensare oltre i diritti negati ai cittadini. Qui anche quello al paesaggio è un diritto negato e la bellezza deturpata che fa a pugni con la burocrazia viene mortificata dalle tante promesse della politica mai realizzate. La voglia di riscatto fa a gara con la rassegnazione e la criminalità spesso mette a rischio l’innocenza dei bambini.

Il progetto “Erasmus Plus”

“Da bambina facevo raccolta di conchiglie e pietre” – ricorda Giulia Petrucci, 76 anni, nipote di Antonino Petrucci, che nel 1888 realizza uno degli stabilimenti balneari più famosi della Costa Sud -. “Dicevo che erano smeraldi e diamanti, che trovavo in riva al mare, ma in realtà erano pezzetti di vetro e mattonelle, che, elaborati dal mare diventavano quasi belli”.

Si viaggia per piacere della conoscenza o per necessità, per ricerca di una vita migliore o per arricchimento culturale. Andando oltre quelle mura spesso esistenziali. Sono delle periferie sociali. Esistono però altrettante possibilità di riscatto e arricchimento messe in atto dalla scuola “Sperone-Pertini” di cui è dirigente la preside Antonella Di Bartolo; che con grande responsabilità e coraggio apre le porte della scuola all’Europa. È con il progetto “Erasmus Plus” che la scuola allarga i confini dello Sperone accompagnando i ragazzini verso nuovi orizzonti e dando la possibilità di immaginarsi e vivere in quanto cittadini europei, accogliendo anche i loro ‘gemelli’ nel quartiere.

“Dal 2021 la nostra scuola è accreditata con Erasmus Plus per la mobilità dei nostri ragazzi di scuola media nei paesi stranieri. Siamo stati in Spagna, Grecia, Polonia e Romania”, racconta la docente Meschisi, che oltre ad insegnare inglese coordina i progetti Erasmus Plus. “L’obiettivo è internazionalizzare la scuola con percorsi di formazione anche per noi docenti, per migliorare le metodologie di insegnamento. Le nostre famiglie all’inizio hanno dei timori, ma una volta superati si mettono in gioco con grande dedizione e affetto nell’accogliere i ‘figli’ stranieri. Alcuni nostri studenti sono partiti tre volte. Stare a contatto a gente diversa è un arricchimento per tutti. Servono le lingue in un mondo globalizzato. Molti ragazzi scelgono il Linguistico uscendo da scuola e alcuni progettano il loro futuro negli Stati Uniti. Un futuro brillante, libero e pieno di grandi aspettative. C’è sempre una paura del diverso, ma questi viaggi abbattono i pregiudizi. Molte famiglie sono in contatto con le gemelle straniere; si invitano, si scambiano gli auguri di Natale, fanno a gara a chi fa di più quando accolgono i ‘figli’ stranieri allo Sperone. Lo vediamo dalle chat che creiamo.

Sono ormai 900 le scuole italiane accreditate. Tra gli obiettivi ci sono sostenibilità e cittadinanza attiva, digitalizzazione e cultura dei luoghi, imprenditorialità e avvio al mondo del lavoro. Il beneficio è anche sulla didattica. In Spagna, per esempio, le ricreazioni sono due o tre. Quest’anno abbiamo adottato questa cosa a scuola: due ricreazioni al giorno. All’estero la didattica è più dinamica. Dobbiamo pensare ad attività esterne. Loro hanno grandi giardini e parchi. Dobbiamo pensare più al teatro a scuola, che è inclusivo. L’aspetto teatrale lo potenzieremo. La nostra scuola è colorata e nei laboratori cerchiamo di essere molto interattivi. In Romania per esempio hanno una piscina. Noi abbiamo il campo di calcetto. In Spagna il cambio d’ora è una musica spagnola; quando siamo andati era primavera e la canzone parlava proprio della primavera. Abbiamo portato una bambina con problemi di salute e sono stati molto attenti chiedendo che un medico ci accompagnasse sempre”.

I diritti dei bambini

“Il pregiudizio è una voce che non è fondata su una ragione”, dice Raffaele Porretto, 14 anni, che ha partecipato a tutti i viaggi Erasmus. “I viaggi sono un’esperienza per conoscere nuove culture e modi di fare, relazionandosi non usando per forza l’italiano. A volte la timidezza è un limite verso la persona che ospitiamo, quindi dobbiamo metterla a suo agio. Abbiamo visitato il centro storico a Palermo e siamo andati al Foro Italico. Sarebbe bello che la Costa Sud venisse riqualificata anche se non ci credo molto. Io abito vicino la scuola e da casa ho il mare a vista ed è un peccato non poterlo sfruttare”.

“Palermo per me è una fiaba” – continua Daria Inzerillo, studentessa di terza media –sono le persone che rovinano la fiaba che la città può dare. Di una città si devono apprezzare i lati positivi e negativi. Un luogo può sempre migliorare e non essere distrutto. Servirà del tempo per realizzare i progetti sulla Costa Sud. Io ci vado con mia sorella e mio padre per i giri in sup o per pescare. Dal nostro terrazzo si vede Monte Pellegrino. E mi rattrista non poter fare il bagno. Se aspettiamo ancora ne servirà ancor di più tempo per intervenire sulla Costa”.

“È brutto non poter nuotare anche se ci sono altri modi per vivere il mare come andare in barca o pescare. Io ci vado con mio fratello a passeggiare. Se conosci una città con Erasmus Plus potresti pensare di trasferirti a studiare o lavorare. Come sto facendo io che ho intenzione di studiare medicina a Cambridge”, dice Chiara Rotolo, anche lei in terza media.

L’esperienza delle famiglie con Erasmus

“Anche per noi famiglie Erasmus è un’esperienza formativa. Io ho fatto l’Università, ho studiato inglese, ma ho difficoltà a parlare”, dice la mamma di Daria. “Il primo anno ho avuto un ragazzo greco e uno spagnolo insieme a casa. Non ci tiriamo mai indietro. Se noi genitori non ci apriamo a queste sfide, i nostri ragazzi non potranno crescere”, dice la mamma di Samuele. “Superiamo così gli ostacoli dovuti al modo di pensare e vivere del nostro territorio. Ci prendiamo di coraggio e veniamo fuori così per come siamo”, dice un’altra mamma.

“Ci aspettano a Salonicco in Grecia”, dice la mamma di Raffaele. “Erano entusiasti quando la mattina si svegliavano, qui da noi, e vedevano il mare, visto che abitiamo in un appartamento, in un residence, con vista sulla Costa”. “Grazie a questa esperienza mio figlio, il più grande, che ha 20 anni ed è uscito dal Linguistico, ha praticato l’inglese che aveva già dimenticato”, dice la mamma di Riccardo. Mentre il fratello di Benny che fa il terzo anno di Linguistico ha praticato lo spagnolo l’anno scorso e quest’anno l’inglese tramite l’esperienza di suo fratello. “Facciamo vedere un mondo diverso ai nostri figli. Siamo diventati genitori molto presto. Mio marito che ora lavora in un’impresa edile è arrivato al quarto anno superiore”, dice la mamma di Antonino.

Il coraggio delle donne nella Costa Sud

“Quando è morto mio nonno, molto giovane, mia nonna coraggiosamente ha portato avanti lo stabilimento riuscendo a far studiare tutti i figli, anche le due femmine, che presero la laurea”, continua Giulia Petrucci. “Furono anni bellissimi dopo il Dopoguerra. Io ero una ragazzina. Prima della guerra allo stabilimento venivano i nobili con le carrozze e mia nonna tappezzava di raso e damasco alcune cabine. Il mare profumava di iodio, c’erano delle alghe che servivano alla cura degli occhi. Mi sentivo libera e al sicuro allo stabilimento, perchè tutti si prendevano cura di me. Era una zona di villeggiatura, la Costa Sud, l’economia era fiorente, con tanti stabilimenti e ristoranti come Renato, Spanò e Santopalato. La bellezza è stata distrutta dal Sacco edilizio. Sono qui da quasi 20 anni, dopo il periodo a Roma e Bologna. Il mare mi dà conforto, se lasciato in pace lui si rigenera, sono gli esseri umani coi loro errori che mi sconfortano”.

C’è chi come Rosaria Profeta, 47 anni, è nata a Romagnolo e non se n’è mai andata; ha lasciato il posto fisso per investire nella Costa Sud in tempi più recenti. Con un b&b, aperto nel 2018, che ogni anno accoglie turisti da tutto il mondo e porta il nome di suo nonno; realizzato nella sua vecchia abitazione. “Insieme a mia mamma abbiamo aperto la struttura. Lavorando da dipendente finendo la giornata non mi sentivo soddisfatta. Avevo voglia di far conoscere il mio quartiere e la mia zona. Mi ci sono dedicata sotto vari aspetti, con la ProLoco Romagnolo, di cui sono socia fondatrice e presidente, e col b&b. E continuo ad investire. Presto apriremo una nuova struttura. Qui, da piccola, andavo sempre al mare con mio nonno. Ho vissuto la Costa Sud anche con mia mamma. Speriamo adesso in una svolta”.

Cultura e integrazione nella periferia

Nell’unico centro culturale della zona, l’ex deposito di locomotive di Sant’Erasmo, che ospita l’Ecomuseo del Mare Memoria Viva, diretto da Cristina Alga, Gabriele Morana, 27 anni, ci lavora come operatore museale e ha fatto quadra. È il quartiere in cui è nato; dopo alcuni viaggi tra Berlino, Dublino e il Trentino è tornato nella sua Palermo per la laurea in Lettere. “Sono nato in questa Costa e ricordo che, sebbene abitassi all’ottavo piano di un condominio costruito tra gli anni ’60 e ’80, uscendo dal balcone sentivo questo odore di mare, ma non lo vedevo. Davanti c’era un condominio più alto che mi precludeva la vista. Chiedevo ai miei genitori. E loro: ‘Se scendi trovi il mare. Scendevo, ma non lo trovavo, camminavo fino alla fine della strada arrivando alla spiaggia di Romagnolo, e vedevo questo scempio di plastiche e materiali di qualsiasi tipo. Il sentimento era contrastante. Il mare c’era, ma a che prezzo? Adoro i visi stupiti dei bambini quando racconto cos’è successo in questa zona. Bambini europei anche, in viaggio nella Costa Sud. La reazione di una bambina raccontando del Sacco edilizio, di questi uomini cattivi che hanno distrutto il mare versandoci i rifiuti, con stupore dice: ‘Dobbiamo far qualcosa’. Ci sono bambini che sanno già cos’è successo qui per mano di Cosa Nostra”.

Il mare che riceve e restituisce sempre qualche cosa è metafora anche umana di chi approda e inizia a vivere in un posto per la prima volta. Allo Sperone nel 2010 viene inaugurata la seconda cappella dei mormoni a Palermo di fronte la scuola “Sperone-Pertini”. La prima è vicino al centro storico in via Catania.

“Lo Sperone – dice Domenico Lo Coco, responsabile comunicazione delle sedi siciliane della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (chiamata anche dei mormoni) -, è una zona che ha bisogno di alternative per un arricchimento. Essere di servizio in queste zone emarginate ci rende felici. Quello che l’argomento religioso ci suggerisce è essere vicini agli altri, essere di aiuto nel concreto. L’importante è che gli altri possano avere un beneficio. Bisogna uscire dalle mura della cappella e andare quindi nella società”.

Di fronte la scuola c’è un giardino che la chiesa mette a disposizione della scuola. La preside Di Bartolo lo ha chiesto in prestito due volte a settimana, dall’anno scorso, per attività pomeridiane di atletica leggera in assenza di altri spazi.

“Le cappelle da noi costruite hanno le sembianze di una scuola. La chiesa nel mondo è impegnata in progetti umanitari, servizi per i bisognosi, nelle case-famiglia e campagne di banco farmaceutico – continua Lo Coco -. Ho proposto ai responsabili delle sedi siciliane un progetto su presenza e integrazione nei quartieri dov’è ubicata la cappella. Ho suggerito quindi dei comitati per promuovere iniziative nei territori. Qualche anno fa per una cerimonia di commemorazione dedicata a Falcone e Borsellino ci hanno chiesto i nostri spazi allo Sperone. Con le autorità locali, l’ex sindaco Orlando, Maria Falcone; le mamme degli studenti che hanno portato un rinfresco. Poi il supporto logistico per un’attività sportiva cittadina. Abbiamo fatto anche musica lirica visto che qualche membro canta al Teatro Massimo. I giovani missionari madrelingua americani, Anziano Hall e Anziano Larsen, fanno dei corsi gratuiti d’inglese allo Sperone, base e avanzato, due giorni a settimana. Anche per chi parla spagnolo e inglese e vuole imparare l’italiano ci sono dei corsi gratuiti”.

Da 10 anni la famiglia Owusu vive allo Sperone. Charles, dal Ghana, è arrivato a Palermo in cerca di un lavoro. Poi la moglie e sua figlia Keziah, 15 anni, lo hanno seguito. A Palermo sono nate le figlie più piccole, Carmela, 6 anni, e Maria di 4 anni. Charles è impiegato come addetto alle pulizie al centro disabili dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici che ha sede in zona. Prima di arrivare a Palermo era un calciatore professionista. “E prima di affittare casa allo Sperone dormivo nella struttura dove ho sempre lavorato. Un mio collega che vive qui mi ha suggerito questa zona. E ci sto bene lontano dal centro storico, con un posteggio facile. Le mie figlie vanno a scuola qui vicino. Frequentiamo anche una chiesa, ma non abbiamo molti amici nel quartiere”, racconta Charles Owusu.

Keziah Nana Akua Aidoo, 15 anni, ha frequentato la scuola media “Sperone-Pertini” e adesso va al Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Danilo Dolci”, corso Biomedico a Brancaccio. “All’inizio è stato difficile per la lingua. Alle medie la scuola mi ha aiutata tanto. Vorrei fare l’infermiera o la carabiniera, di più la carabiniera. Voglio capire perché succedono le cose, scoprire e investigare. Mi piace la natura e mi piace nuotare. Non capisco perchè la gente sporca il mare, mi dà fastidio. Abbiamo pulito la spiaggia con la scuola e mi è piaciuto tanto. Con i miei genitori spesso passeggiamo in riva al mare vicino casa nostra. Mia madre accompagna le mie sorelle a scuola, loro frequentano pure lo Sperone-Pertini, e vanno a piedi. Oppure mio padre in macchina a volte le accompagna. La mia passione è cantare. Se non faccio la carabiniera o l’infermiera farò la modella. Di più voglio cantare. Scrivo canzoni. È un talento che Dio mi ha regalato”.