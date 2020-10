Toscana, Giani: “Per il nostro territorio pensavamo a DaD al 50%, ma ci adeguiamo a disposizioni Ministero” Di

“Noi avevamo pensato per gli studenti al 50% di lezioni fatte in modalità di didattica a distanza, il Dpcm, quindi il governo, ce le porta al 75%, non possiamo che prenderne atto. Mi dispiace un po’ per quel che riguarda la situazione delle prime e delle quinte classi, però la situazione che c’è dal punto di vista sanitario non mi porta che a rispettare la linea del governo”.

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo il vertice che si è tenuto oggi a Firenze con le autorità scolastiche regionali.