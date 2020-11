Toscana, Giani annuncia: dal 7 dicembre studenti scuole medie in presenza Di

“Lunedì 7 dicembre gli studenti delle medie saranno tutti in classe, non farò come il presidente del Piemonte che ha deciso di bloccare il rientro”.

Lo precisa il Presidente della Toscana, Eugenio Giani al Tgr Toscana.

“Siamo da zona gialla”, aggiunge Giani che spera “di restare in arancione una sola settimana e poi di passare nell’altra zona, da cui siamo partiti, verso il 13 dicembre”.

La Toscana attualmente si trova in zona rossa: gli studenti delle seconde e terze medie sono pertanto in Dad.