Toscana, ancora casi di positività nelle scuole e classi in quarantena Di

Aumentano i contagi nelle scuole della Toscana. Diversi i casi di positività nelle province di Pisa, Lucca, Livorno.

A Pontedera classi in quarantena di quattro scuole secondo quanto segnala l’Ansa.

In un istituto di Viareggio (Lucca) dopo un caso positivo stati posti in quarantena dalla Asl 20 compagni di classe. A Livorno è stato riscontrato questa mattina un caso di positività di un alunno. Scattate le verifiche dell’Istituto di Igiene e Prevenzione, è emerso come non fosse necessario disporre la quarantena per alunni e docenti della classe, in considerazione della assenza da diversi giorni del bambino positivo. È invece stato necessario farlo per un solo alunno in quanto aveva avuto contatti extra scolastici. Inoltre, nella provincia di Lucca, per casi di positività individuati in altre scuole sono in corso le indagini epidemiologiche.