Toro (CB), scuole infanzia, primarie e medie chiuse: tamponi per tutti i bambini Di

Il sindaco di Toro (Campobasso) sospenderà le lezioni fino a data da destinarsi nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di promo grado.

I positivi al Covid secondo il bollettino Asrem riportato dal Quotidiano del Molise, sono cinque.

La sospensione delle attività delle altre scuole si è resa necessaria per possibili contatti indiretti fra gli studenti che hanno utilizzato lo scuolabus. E’ stato disposto anche il tampone per tutti i bimbi, mentre il sindaco di Toro si è posto in isolamento fiduciario perché uno dei suoi figli frequenta la scuola dell’infanzia.