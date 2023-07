Tocca una studentessa ma “per pochi secondi”: ATA assolto, per i giudici non è reato Di

Un collaboratore scolastico è stato assolto dai giudici perché ha toccato una studentessa ma solo “per una manciata di secondi”. La palpata breve non è quindi da considerarsi reato. Per il tribunale l’azione è stata repentina e non ci sarebbe stata insistenza senza “intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”.

L’ATA era finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. I fatti risalgono all’aprile dell’anno scorso.

Il toccamento sarebbe durato tra i 5 e i 10 secondi e per i giudici il cs nn sarebbe stato intenzionato a molestare la studentessa minorenne e avrebbe affermato che lo avrebbe fatto “per scherzo”. La Procura aveva chiesto 3 anni e mezzo di reclusione per l’ATA.

Le modalità dell’azione per i giudici “lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerato proprio la natura di sfioramento, per un tempo sicuramente minimo, posto che l’intera azione si concentra in una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento“.

Per i magistrati – riferisce Ansa -“appare verosimile che lo sfioramento sia stato causato da una manovra maldestra dell’imputato che, in ragione della dinamica dell’azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento potrebbe avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all’intento iniziale“.

Indignazione da parte degli studenti: “Di nuovo una molestia non viene riconosciuta in quanto tale per una motivazione assurda, stavolta addirittura in virtù della sua durata. Vogliamo sentirci sicure in ogni luogo, e in particolare a scuola“, dice Tullia Nargiso coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio.