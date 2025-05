Titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all’estero, Anief: scatta il ricorso al Tar

Sulla validità dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all’estero è pioggia di ricorsi che Radamante insieme ad Anief sono pronti ad attivare. Le istanze per il riconoscimento dei titoli sono ormai inevitabili. Perché sia le dichiarazioni che il ministro Giuseppe Valditara ha reso in Parlamento di recente, specificando che sono circa 4 mila le pratiche evase, sia le conversione del decreto legge 71/24 che prevede la possibilità di rinunciare al contenzioso in cambio dell’iscrizione ai corsi Indire, hanno solo fatto ben sperare.

L’auspicio per il buon esito della questione, infatti, è stato travolto in queste ore da incredulità per le risposte pervenute.

“Avevamo chiesto al ministero dell’Istruzione e del Merito – afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – di validare direttamente le domande prodotte rispetto alle delibere positive rilasciate dagli stessi atenei e per gli stessi titoli per accelerare le procedure, ma ora apprendiamo che invece di validare il tutto, addirittura le domande sono rigettate, con grave danno per i conti dello Stato a cui qualcuno dovrà prima o poi rispondere. Stiamo anche valutando, a questo proposito, se ci sono gli estremi per una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale. Perché – conclude Pacifico – il legislatore è intervenuto per deflazionare e non per incrementare un contenzioso su cui, come anche ricordato del ministro Valditara, vi sono precise norme europee che vanno rispettate”.

I RICORSI

RADAMANTE

Ricorso individuale al Tar del Lazio avverso il diniego del ministero per il riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita all’estero: possono aderire al presente ricorso i docenti in possesso di specializzazione conseguita all’estero che hanno ottenuto il diniego da parte del Ministero da non più di 60 giorni (termine utile per l’impugnazione). Per il ricorso cliccare qui.

ANIEF

Adesione al ricorso individuale – avverso silenzio/inadempimento riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero – da presentare presso il Tar del Lazio che sarà presentato, previa istanza di riesame, per rivendicare il diritto al riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero e già sottoposto – non ricevendo riposta entro il termine di 120 giorni – al competente ministero dell’Istruzione per il suo riconoscimento. Per il ricorso cliccare qui.