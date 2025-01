Tirocinio percorsi abilitanti 30 e 60 CFU nelle scuole della Campania, si cercano tutor nelle scuole Di

Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU: uno dei nuclei fondanti è il tirocinio nelle scuole. L’USR Campania invita i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici ad acquisire il maggior numero di disponibilità fra i docenti in servizio per lo svolgimento delle funzioni di tutor accogliente.

Date le difficoltà a reperire personale in servizio con i requisiti previsti, l’USR Campania ritiene che la deroga prevista dal Ministero con nota prot. n. 224 del 15.02.2022 secondo la quale nel caso in cui nell’Istituto Scolastico non siano presenti, o non lo siano in numero sufficiente, docenti dotati dei requisiti di anzianità in ruolo o di specializzazione, previsti dal D.M. 30 settembre 2011, possa essere applicata anche ai percorsi del DM 4 agosto 2023.

L’importante è che vengano stabiliti criteri, trasparenti e pubblici, utili ad individuare le migliori professionalità in grado di svolgere le attività.

La nota dell’USR Campania