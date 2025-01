Tirocinio diretto nelle scuole percorsi abilitanti 60 CFU, 1 CFU equivale a 12 ore di presenza in classe. Chiarimenti Di

Gli USR stanno pubblicando dei chiarimenti operativi per l’accoglienza dei tirocinanti che stanno frequentando il percorso abilitante da 60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023.

Il tirocinio diretto consta di 15 CFU e poiché ogni CFU equivale ad almeno 12 ore di presenza in classe, sono necessarie 18 ore.

I rimanenti 5 CFU sono di tirocinio indiretto.

La durata del tirocinio diretto può variare in base al numero di CFU che il corsista deve conseguire, se l’Università gli ha riconosciuto dei CFU per esperienze di servizi pregresse.

La nota MUR – MIM del 28 giugno 2024 ha aperto alla possibilità di riconoscere dei CFU per il servizio già svolto.

In ogni caso nel tirocinio diretto, ogni CFU corrisponde ad almeno 12 ore in presenza, come disposto all’ all’articolo 2-bis, comma 4 del d.lgs 59/201

Le modalità di svolgimento dei tirocini sono affidate al coordinamento fra le scuole accreditate e le istituzioni universitarie ed AFAM, secondo le disposizioni vigenti, anche nel caso di svolgimento del tirocinio su classi di concorso affini per carenza di tutor accoglienti su specifiche classi di concorso.

Anche in questo caso infatti la nota MUR MIM contempla la possibilità di svolgere il tirocinio su classid i concorso affini, con l’obiettivo di poter concludere nei tempi indiicati dal Ministero (31 dicembre 2024).

