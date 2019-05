“The Holocaust as a Starting Point – 2nd edition” a Trieste, 9-11 luglio

Il Mémorial de la Shoah sta organizzando un seminario internazionale “The Holocaust as a Starting Point – 2nd edition”, incentrato sulla situazione istriana, rivolto a docenti di scuola secondaria di secondo grado, insegnanti di Storia/Lettere, che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto B2), dal momento che il seminario si svolgerà in inglese senza traduzione.

E’ richiesta quindi oltre una buona comprensione della lingua inglese, una buona capacità di espressione per partecipare alle discussioni e ai confronti con i docenti di altra nazionalità.

Il seminario si svolgerà dal 9 all’11 luglio 2018 (3 giorni) a Trieste, e accoglierà 45 docenti provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia e dall’Italia.

Il MIUR individuerà i 14 docenti, con speciale attenzione agli insegnanti provenienti del Trentino Alto-Adige e dal Friuli Venezia-Giulia (in particolare da Trieste) sulla base delle segnalazioni che dovranno pervenire dai docenti, autorizzati dai Dirigenti Scolastici, alla mail

[email protected], entro e non oltre il 30 maggio pv, indicando nell’oggetto Seminario Mémorial de la Shoah – Trieste. Non saranno ammessi i docenti che hanno già partecipato alla precedente edizione del Seminario a Lubiana o alle Università italiane.

Nella mail dovrà essere indicato: il nome e cognome del docente, la scuola in cui presta servizio (indicare se si è in possesso dell’autorizzazione del Dirigente scolastico), la materia d’insegnamento, un contatto mail e cell., la conoscenza della lingua inglese (minimo B2), un sintetico curriculum che riguardi le attività svolte in materia di didattica della Shoah.

