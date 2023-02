TFA sostegno VIII ciclo, quali Università bandiranno il corso e in quali città sarà possibile seguire le lezioni? Di

TFA sostegno VIII ciclo anno accademico 2021/22: in attesa di conoscere con esattezza i requisiti, gli eventuali aspiranti cercano di concentrarsi anche su altri aspetti tra cui non indifferente è quello logistico. Quali sono le Università che bandiranno il concorso per l’VIII ciclo e quali saranno in concreto le città presso le quali si svolgono le lezioni? Dove è più conveniente partecipare?

Il quesito

Una nostra lettrice chiede volevo chiedere quali sono le città della Campania e della Lombardia in cui sarà possibile effettuare il concorso

TFA sostegno VIII ciclo

In questo periodo le Università stanno dando la disponibilità ad organizzare il corso di specializzazione TFA sostegno VIII ciclo. Da questa interlocuzione verranno fuori i posti a disposizione per singola Università.

Pertanto ad oggi non c’è una risposta precisa al quesito. L’unico punto di riferimento è quello di guardare quali Università hanno aderito lo scorso anno accademico, fermo restando che altre Università potrebbero inserirsi o che alcune potrebbero dichiarare la non disponibilità per il prossimo anno accademico o variare il numero di posti a disposizione rispetto a quelli banditi nei cicli precedenti.

Quindi allo stato attuale si può avere un’idea di massima, si può parlare in generale ma ci sono ancora tante variabili da prendere in considerazioni.

Quali Università hanno partecipato al TFA sostegno VII ciclo

L’elenco delle Università con i relativi posti a disposizione per il VII ciclo sono indicati nell’allegato A al DM n. 333 del 31 marzo 2022

In Campania hanno aderito l’Università degli Studi di Salerno e l’università Suor Orsola Benincasa, in Lombardia Bergamo, Milano Statale, Milano Bicocca e Milano Cattolica.

Se poi si controllano i rispettivi siti web dedicati alla formazione del personale per le attività di sostegno, è possibile trovare indicazioni più puntuale sull’avvio dei corsi, sull’esatta ubicazione delle lezioni e dell’impegno richiesto anche in termini economici.

TFA sostegno VIII ciclo 2023: corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza