Tfa sostegno VIII ciclo: esiti prova preselettiva, date scritti e orali. Le indicazioni per ogni università

Si sono conclusi i test preselettivi per l’accesso all’ottavo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di sostegno per l’anno accademico 2023/24. Gli esami si sono svolti tra il 4 e il 7 luglio e hanno coinvolto candidati provenienti da tutto il paese.

Le università coinvolte stanno rilasciando gli esiti dei test, un passaggio cruciale nel percorso di formazione di coloro che mirano a diventare educatori specializzati.

Le prove di accesso

Per accedere al corso di specializzazione sono previste delle prove di accesso. Ecco quali sono:

test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi) una o più prove scritte ovvero pratiche prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30)

La prova scritta

Il punteggio minimo per superare la prova scritta è di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30).

La prova scritta/e ovvero pratiche e quella orale sono predisposte dalle singole Università, che ne stabiliscono altresì l’articolazione.

Le prove non prevedono domande a risposta chiusa.

Tematiche

Le prove, oltre a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua, vertono sulle seguenti tematiche

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creatività e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

I link per singola università

Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate dai bandi emanati da ciascun Ateneo.

Si consiglia di consultare le singole pagine degli atenei, oltre a questa pagina, per rimanere aggiornati su modalità e tempistiche.

ABRUZZO

Università de L’Aquila

Università di Chieti e Pescara

Università di Teramo

BASILICATA

Università della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine

Università di Trieste

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Roma

Lumsa

Università Europea di Roma

Università di Roma Tre

Università Foro Italico

Link Campus University

Saint Camillus International University

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

LIGURIA

Università di Genova

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Università di Milano Statale

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

MARCHE

Università di Macerata

Università di Urbino

MOLISE

Università del Molise

PIEMONTE

Università di Torino

PUGLIA

Università di Bari

Università di Foggia

Università del Salento

SARDEGNA

Università di Cagliari

Università di Sassari

SICILIA

Università di Catania

Università di Enna

Università di Messina

Università di Palermo

TOSCANA

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

TRENTINO

Università di Trento

UMBRIA

Università di Perugia

Università di Trento

VENETO

Università di Verona

Università di Padova

